Гладков рассказал об оснащении инструментами музыкальных школ Белгородской области

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Как сообщил губернатор, на покупку новых инструментов для музыкальных школ в текущем году направили более 50 млн рублей (46,2 млн рублей — федеральный бюджет). Всего в рамках нацпроекта «Культура» оснастили девять музыкальных школ.
К примеру, для МБУ ДО «Детская школа искусств имени В. П. Рудина п. Ракитное» закупили пианино, аккордеон, баян, гитару, духовые инструменты, акустическую систему и учебную литературу. Всего в данной школе занимается 360 детей.
В Ракитном наши дети теперь имеют возможность заниматься на новых духовых инструментах, акустическом пианино, баяне, аккордеоне и других инструментах. Надеюсь, что все дети, которые имеют склонность к творчеству, будут иметь достойные условия для развития своих талантов. Мы будем стараться помогать им в этом.
Вячеслав Гладков
Акустический рояль, гармонь, домру, балалайку, скрипки, трубу, саксофон, кларнет и электрогитару получила Валуйская детская школа искусств №1. Для детской школы искусств №2 в Губкине приобрели акустический рояль, пианино, баян, гармонь, виолончели, скрипки, флейту и учебную литературу.
Для детей, которые обучаются в Прохоровской детской школе искусств, закупили пианино, баян, гусли, альт и учебную литературу.
Новые музыкальные инструменты также получила Пятницкая детская школа искусств имени Г. А. Обрезанова, Северная детская школа искусств Белгородского района, детская музыкальная школа №3 в Старом Осколе и детская школа искусств в Шебекино.