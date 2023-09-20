Гладков проверил ход социального строительства в Ровеньском районе

В Нагольном завершили строительство кабинета семейной медицины. Это новое медицинское учреждение, построенное в рамках национального проекта «Здравоохранение», уже прошло процедуру лицензирования. За услугами семейного врача можно обратиться уже сегодня. Офис рассчитан на параллельный приём 30 пациентов, т. к. должен обслуживать по плану более полутора тысяч жителей.