Гладков проверил ход социального строительства в Ровеньском районе

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В Нагольном завершили строительство кабинета семейной медицины. Это новое медицинское учреждение, построенное в рамках национального проекта «Здравоохранение», уже прошло процедуру лицензирования. За услугами семейного врача можно обратиться уже сегодня. Офис рассчитан на параллельный приём 30 пациентов, т. к. должен обслуживать по плану более полутора тысяч жителей.
Уверен, что пациентам и медперсоналу здесь будет комфортно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В селе Жабское идёт капитальный ремонт спортивного зала местной школы. Губернатор проверил ход строительных работ. Ремонт сегодня на стадии укладки кровли, напольного покрытия и отделке стен. Также ведётся установка канализационной и электросистемы. Окончание капитального ремонта запланировано на 1 ноября. Губернатор принял решение о дополнительном финансировании из регионального бюджета. Средства пойдут на замену кровли во всём здании школы.
Ранее директор Новоалександровской школы сообщил Вячеславу Гладкову, что во время дождя в здании школы течёт крыша. Также ранее были предприняты безуспешные попытки самостоятельно решить проблему повреждённой крыши и заменить старый шифер. Губернатор пообещал заняться этим вопросом и попросил директора разработать проект работ и составить сметную документацию.