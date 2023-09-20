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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

Геополитическая обстановка мешает рождаемости детей в Белгородской области

Геополитическая обстановка мешает рождаемости детей в Белгородской области

20 сентября 2023, 15:55
Фото: Midjourney
Это связано с геополитической обстановкой, обстрелами приграничных территорий, вынужденной миграцией и эвакуацией населения. Это сказано в региональной программе по повышению рождаемости.

В документе указано, что прирост первых детей, которые появились на свет, отмечается в Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Ракитянском районах, Губкинском и Яковлевском горокругах.

Доля детей, рождённых вторыми, по региону снизилась относительно 2016 года во всех районах. По третьим детям во всех районах области, за исключением Прохоровского, наблюдается прирост.

Четвёртых и последующих детей в целом родилось больше в сравнении с 2016 годом. Наиболее высокие значения отмечены в Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Красногвардейском, Краснояружском, Ракитянском районах, а также Новооскольском и Яковлевском горокругах.

Таким образом, эксперты отметили, что рождаемость в регионе целесообразно поднимать посредством стимулирования рождения вторых, третьих и последующих детей.

Но, учитывая обострение геополитической обстановки, обстрелы приграничных территорий, вынужденную миграцию и эвакуацию населения, прогнозировать увеличение числа многодетных семей в ближайшее время не представляется возможным.

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#Общество#Белгородская область#Рождаемость#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрелы#Приграничные территории
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