Геополитическая обстановка мешает рождаемости детей в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В документе указано, что прирост первых детей, которые появились на свет, отмечается в Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Ракитянском районах, Губкинском и Яковлевском горокругах.
Доля детей, рождённых вторыми, по региону снизилась относительно 2016 года во всех районах. По третьим детям во всех районах области, за исключением Прохоровского, наблюдается прирост.
Четвёртых и последующих детей в целом родилось больше в сравнении с 2016 годом. Наиболее высокие значения отмечены в Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Красногвардейском, Краснояружском, Ракитянском районах, а также Новооскольском и Яковлевском горокругах.
Таким образом, эксперты отметили, что рождаемость в регионе целесообразно поднимать посредством стимулирования рождения вторых, третьих и последующих детей.
Но, учитывая обострение геополитической обстановки, обстрелы приграничных территорий, вынужденную миграцию и эвакуацию населения, прогнозировать увеличение числа многодетных семей в ближайшее время не представляется возможным.