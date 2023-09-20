Геополитическая обстановка мешает рождаемости детей в Белгородской области

Четвёртых и последующих детей в целом родилось больше в сравнении с 2016 годом. Наиболее высокие значения отмечены в Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Красногвардейском, Краснояружском, Ракитянском районах, а также Новооскольском и Яковлевском горокругах.