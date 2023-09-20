Где и когда в Белгороде можно вакцинироваться от гриппа

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О том, кому показана прививка от гриппа и какие вакцины используются, а также о противопоказаниях к вакцинации читайте в статье.
По мнению экспертов, оптимальный срок начала иммунизации — сентябрь и октябрь, чтобы к пику сезонных заболеваний организм успел выработать антитела и укрепить иммунитет. Согласно результатам исследований, привитые люди, даже если и заразятся, переносят болезнь намного легче, чем непривитые.
Как сообщил журналистам министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, на сегодняшний день в регион поставлено 382 тысячи доз вакцины — половину от всего предполагаемого количества препаратов. Из них 164 тысячи доз приходятся на детскую вакцину «Ультрикс квадри». Взрослых же, скорее всего, будут прививать вакциной «Совигрипп», уточнил Иконников.
Обе вакцины выпущены в России, каждая из них имеет клинически доказанную и подтверждённую эффективность. Вакцина «Ультрикс Квадри» предназначена для иммунизации детей младшего возраста, «Совигрипп» подходит людям от 18 лет.
Кампания по иммунизации населения против гриппа в России в этом году охватывает всех жителей. Однако медики выделяют в отдельные группы людей, которые должны пройти вакцинацию в первую очередь. В их числе — граждане старше 60 лет, медики, педагоги, работники предприятий торговли, сферы ЖКХ и транспорта, а также дети и беременные женщины.
Кроме того, поставить прививку от гриппа настоятельно рекомендуется людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и легких.
При планировании вакцинации необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, ориентироваться на самочувствие и состояние здоровья.
Одна из приоритетных задач системы здравоохранения Белгородской области — обеспечить максимальную иммунизацию несовершеннолетних. Соответствующая кампания реализуется в дошкольных учреждениях региона.
Решение относительно того, делать прививку от гриппа ребёнку или не делать, принимают родители и законные представители несовершеннолетнего. В детских садах Белгорода вакцинация проводится в процедурных кабинетах, дети прививаются организованными группами.
Противопоказаниями к вакцинации детей могут стать аллергия на препарат иммунизации и на его отдельные компоненты, недавно перенесённое вирусное заболевание и период менее месяца с момента выздоровления.
Обязательным остаётся осмотр ребёнка педиатром перед прививкой. Для вакцинации несовершеннолетнего необходимо письменное согласие его родителей или законных представителей. Или должен быть предъявлен отказ от прививки.
Осенью 2023 года будет проводиться иммунизация от гриппа детей школьного возраста в Белгородской области. Прививочные пункты работают на базе общеобразовательных учреждений региона. Цель кампании — формирование коллективной иммунной устойчивости в преддверии пика заболеваемости ОРЗ и ОРВИ.
В Белгороде школьники могут вакцинироваться в тех учреждениях, которые они посещают. Непосредственно перед прививкой школьников в медицинских кабинетах осматривают педиатры — они измеряют температуру, оценивают состояние здоровья каждого ребёнка. Только при отсутствии противопоказаний школьник может вакцинироваться.
В числе тех, кого иммунизация в 2023 году охватывает в первую очередь, — беременные женщины. Будущие мамы Белгородской области могут привиться от гриппа в местных поликлиниках или в мобильных пунктах. Однако вакцинироваться следует не ранее чем на 15-й неделе беременности.
Беременные жительницы региона для вакцинации могут выбирать любые препараты, за исключением интраназальных средств, которые в период беременности не рекомендованы. Будущие мамы могут оформить направление на прививку от гриппа у врача женской консультации, который ведёт их беременность.
На прививку от гриппа может быть определённая реакция организма, которая обуславливается состоянием здоровья, наличием хронических заболеваний и множеством других факторов.
В числе симптомов, которые наиболее часто появляются после процедуры иммунизации — несущественное повышение температуры (не более чем до 38 градусов), недомогание и лёгкая слабость, головная боль или головокружение.
Не следует переживать, даже если хотя бы один из симптомов был зафиксирован после прививки. С высокой долей вероятности речь идёт о постепенной адаптации организма и иммунитета к вирусу. Не следует принимать никаких специальных мер для того, чтобы облегчить эти симптомы, — они пройдут сами по себе спустя несколько дней.
Если реакция на прививку обусловлена индивидуальными особенностями организма, например непереносимостью белка вируса, стоит обратиться за консультацией к лечащему врачу. Однако такая реакция встречается нечасто.
Медики рекомендуют принять ряд превентивных мер сразу после вакцинирования — к примеру, желательно оставаться в лечебном учреждении в течение 20 минут после прививки. Такого времени будет достаточно, чтобы понять, будет на вакцину аллергия или нет, и при необходимости прибегнуть к помощи медиков. После прививки также не рекомендуется мочить и расчесывать место укола.
Для того, чтобы антитела выработались в необходимом количестве, как отмечают специалисты, может потребоваться от 1 до 3 недель. Соответственно, речь идёт о периоде, когда вакцинированный человек пока ещё не защищён от инфекции. В связи с этим рекомендуется продолжать соблюдать привычные меры предосторожности: по возможности не посещать места скопления людей и использовать СИЗ.
Чтобы самочувствие после прививки оставалось стабильным, следует скорректировать рацион питания и отказаться от употребления тяжёлой пищи, солёных и острых блюд. Также рекомендуется исключить из рациона алкоголь — как минимум на 2–3 дня, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на печень в период адаптации организма к вакцине и её действию.
В Белгороде в 2023 году привиться от гриппа можно на базе муниципальных поликлиник по месту жительства и в мобильных пунктах — например, по дороге на работу или с работы. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС, а также пройти врачебный осмотр.