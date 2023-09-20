Где и когда в Белгороде можно вакцинироваться от гриппа

Не следует переживать, даже если хотя бы один из симптомов был зафиксирован после прививки. С высокой долей вероятности речь идёт о постепенной адаптации организма и иммунитета к вирусу. Не следует принимать никаких специальных мер для того, чтобы облегчить эти симптомы, — они пройдут сами по себе спустя несколько дней.