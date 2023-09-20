«Единая Россия»: В приоритете повышение заработной платы в бюджетной сфере

Одним из приоритетных для партии «Единая Россия» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей героев России и СССР, а также полных кавалеров ордена Славы. В настоящее время эта льгота доступна только самим героям, однако правительство поддерживает инициативу об изменении этого положения.