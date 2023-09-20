«Единая Россия»: В приоритете повышение заработной платы в бюджетной сфере

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Прежде всего будет рассмотрен проект закона о механизме государственного страхования добровольцев, заключивших контракты с ВС РФ.
Как пишет издание rostovgazeta.ru, сейчас добровольцы, заключающие такие контракты, обязательно страхуются за счет федерального бюджета. Однако отсутствует механизм реализации этой нормы. Рабочая группа по СВО, возглавляемая секретарем генсовета партии Андреем Турчаком, предложила инициативу, которая решит эту проблему.
Кроме того, предстоит рассмотрение законопроекта, который приравнивает работодателей, нанимающих участников спецоперации, к социальным предпринимателям. Это позволит таким компаниям получать определенные льготы.
Одним из приоритетных для партии «Единая Россия» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей героев России и СССР, а также полных кавалеров ордена Славы. В настоящее время эта льгота доступна только самим героям, однако правительство поддерживает инициативу об изменении этого положения.
Кроме того, Государственная дума рассмотрит законопроект партии о расширении и поддержке волонтерской деятельности.
До 1 октября правительство представит в Государственную думу проект федерального бюджета на ближайшие три года. Партия «Единая Россия» активно сотрудничает с правительством в разработке этого документа, который будет отражать все социальные положения ее народной программы.
«Все социальные обязательства в бюджете 2024–2026 годов возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача „Единой России“ — обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», — отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.
Он отметил, что со следующего года начнется ежегодная индексация пособия по безработице. Данная мера предусмотрена в законопроекте партии «Единая Россия» о занятости, который рассмотрят во втором и третьем чтениях в октябре.
На сайте ER.RU пишут, что на осенней сессии ГД РФ также будет рассматриваться инициатива рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей государственного заказчика за нарушение условий государственного контракта наравне с другими участниками государственного оборонного заказа.