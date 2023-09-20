«Дорогой длинною»: Гладков поделился с белгородцами своими предпочтениями в музыке

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В ходе вечернего прямого эфира 19 сентября Вячеслав Гладков зачитал вопрос от белгородки. Женщина поинтересовалась у главы региона, какая музыка у него самая любимая.
Такой вопрос губернатора удивил, но ответ на него он дал. Гладков отметил, что вчера ему захотелось послушать советского эстрадного артиста Александра Вертинского.
Не знаю, мне почему-то сегодня захотелось Вертинского послушать. Не знаю, удастся вечером или нет, но постараюсь. Очень нравятся его песни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Александр Вертинский родился в 1889 году в Киеве, а умер в 1957 году в Ленинграде. Он был эстрадным артистом, киноактёром, композитором, поэтом и певцом. Писал песни на стихи Есенина, Блока и Ахматовой.