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Вячеслав Гладков

«Дорогой длинною»: Гладков поделился с белгородцами своими предпочтениями в музыке

20 сентября 2023, 08:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков

Гладков заявил о любви к музыке Вертинского

В прямом эфире глава региона рассказал, что ему нравятся песни Вертинского. Вопрос о его предпочтениях в музыке задала белгородка.

В ходе вечернего прямого эфира 19 сентября Вячеслав Гладков зачитал вопрос от белгородки. Женщина поинтересовалась у главы региона, какая музыка у него самая любимая.

Такой вопрос губернатора удивил, но ответ на него он дал. Гладков отметил, что вчера ему захотелось послушать советского эстрадного артиста Александра Вертинского.

Не знаю, мне почему-то сегодня захотелось Вертинского послушать. Не знаю, удастся вечером или нет, но постараюсь. Очень нравятся его песни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Александр Вертинский родился в 1889 году в Киеве, а умер в 1957 году в Ленинграде. Он был эстрадным артистом, киноактёром, композитором, поэтом и певцом. Писал песни на стихи Есенина, Блока и Ахматовой.

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