Доноры Старого Оскола не могут сдать кровь

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
Жители Старого Оскола и Губкина не первый месяц сталкиваются с проблемой на станции переливания крови. Они не могут записаться, чтобы сдать кровь и помочь другим. Через портал «Госуслуги», по словам белгородки, записи постоянно нет. «При этом в Белгороде — есть. Записи нет, потому что нет свободных талонов», — написала Дарья.
Глава региона ответил женщине, что уже не первый раз встречает такие вопросы, особенно по Старому Осколу.
30 талонов, которые выдаются, мгновенно разлетаются. Я так понимаю, проблема в подходе министерства здравоохранения. Если есть большое количество людей, которые хотят поделиться кровью, которая идёт больным, раненым, которым проводятся операции, а мы не можем это организовать, то проблема в нас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области