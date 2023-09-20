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Доноры Старого Оскола не могут сдать кровь

Доноры Старого Оскола не могут сдать кровь

20 сентября 2023, 19:39
Фото: 1MI
В муниципалитете не хватает талонов на всех желающих. Губернатор Белгородской области поручил решить эту проблему региональному минздраву.

Жители Старого Оскола и Губкина не первый месяц сталкиваются с проблемой на станции переливания крови. Они не могут записаться, чтобы сдать кровь и помочь другим. Через портал «Госуслуги», по словам белгородки, записи постоянно нет. «При этом в Белгороде — есть. Записи нет, потому что нет свободных талонов», — написала Дарья.

Глава региона ответил женщине, что уже не первый раз встречает такие вопросы, особенно по Старому Осколу.

30 талонов, которые выдаются, мгновенно разлетаются. Я так понимаю, проблема в подходе министерства здравоохранения. Если есть большое количество людей, которые хотят поделиться кровью, которая идёт больным, раненым, которым проводятся операции, а мы не можем это организовать, то проблема в нас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Общество#Медицина#Минздрав#Новости Старого Оскола#Донор#Белгород#Станция переливания крови#Сдача крови#Старооскольский горокруг#Милена Фишер
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