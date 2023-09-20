Доноры Старого Оскола не могут сдать кровь

Жители Старого Оскола и Губкина не первый месяц сталкиваются с проблемой на станции переливания крови. Они не могут записаться, чтобы сдать кровь и помочь другим. Через портал «Госуслуги», по словам белгородки, записи постоянно нет. «При этом в Белгороде — есть. Записи нет, потому что нет свободных талонов», — написала Дарья.