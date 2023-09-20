Белгородский «Огурец на вилке» вошёл в топ самых забавных памятников России

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В топ-10 самых смешных памятников России вошёл «Огурец на вилке» из Старого Оскола. Памятник был создан не просто так: в 2009 году огурец, выращенный агрофирмой, завоевал золотую медаль на международном конкурсе «Экологическая безопасная продукция». Автором проекта стал старооскольский художник Виктор Нечваля.
Самыми забавными российскими памятниками также стали:
Напомним, что в 2020 году памятник «Огурец на вилке» участвовал во всероссийском конкурсе необычных памятников «СкульпТУТУра». Тогда он мог стать самой странной скульптурой в России, но памятник не прошёл в финал.