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3D-модель памятника "Огурец на вилке"

Белгородский «Огурец на вилке» вошёл в топ самых забавных памятников России

20 сентября 2023, 11:47
Фото: сайт конкурса "СкульпТУТУра"
3D-модель памятника "Огурец на вилке"
Помимо Старого Оскола, в список вошли памятники Казани, Сочи и других городов. Самые весёлые памятники страны назвали эксперты сервиса путешествий «ТуТу.ру».

В топ-10 самых смешных памятников России вошёл «Огурец на вилке» из Старого Оскола. Памятник был создан не просто так: в 2009 году огурец, выращенный агрофирмой, завоевал золотую медаль на международном конкурсе «Экологическая безопасная продукция». Автором проекта стал старооскольский художник Виктор Нечваля.

Самыми забавными российскими памятниками также стали:

  1. Памятник комару, расположенный в сибирском городе Ноябрьск;
  2. «Пермяк — солёные уши»;
  3. Памятник самоизоляции в Санкт-Петербурге;
  4. Памятник эчпочмаку в Казани;
  5. Памятник клизме на территории санатория «Машук Аква-Терм» в Ставропольском крае;
  6. Памятник компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге;
  7. Памятник клубнике в Байкальске;
  8. Памятник сисадмину в деревне Калужской области;
  9. Памятник коня в пальто в Сочи.

Напомним, что в 2020 году памятник «Огурец на вилке» участвовал во всероссийском конкурсе необычных памятников «СкульпТУТУра». Тогда он мог стать самой странной скульптурой в России, но памятник не прошёл в финал.

Памятник "Огурец на вилке"Памятник "Огурец на вилке"
Памятник "Огурец на вилке"
Фото: osk-cbs.ru
Белгородский «Огурец на вилке» может стать самой странной скульптурой России
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#Белгородская область#Старый Оскол#Памятник#Топ#Огурец на вилке#Александра Склярова
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