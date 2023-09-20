Белгородка подала в суд на своего работника из-за разбитой посуды, но проиграла

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Индивидуальный предприниматель в Белгородском районе подала в суд на продавца своего же магазина. Причиной стала разбитая посуда — товар.
ИП указала, что с продавцом ранее заключили договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника. Однако в день инвентаризации предприниматель обнаружила пересортицу и бой посуды.
Сотрудница возместить ущерб отказалась. Тогда индивидуальный предприниматель обратилась в Белгородский районный суд с просьбой взыскать сумму причинённого ей материального ущерба.
Однако там встали на сторону продавца. Как выяснил суд, начальница не провела проверку повреждений, не выяснила, кто нанёс ущерб и по каким причинам. Работодатель также не предоставила в суд информацию о стоимости повреждённых товаров.
В суде решили, что инвентаризацию провели без надлежащего извещения работника, поэтому и результаты ревизии не могут быть признаны правильными и обоснованными.
Суд отказал в удовлетворении требований предпринимателя. Решение суда ещё не вступило в законную силу.