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Суд

Белгородка подала в суд на своего работника из-за разбитой посуды, но проиграла

20 сентября 2023, 13:17
Фото: 1MI
Суд
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель предоставила в суд недостаточно доказательств для взыскания с работника материального ущерба. Тем не менее работодатель ещё может обжаловать решение Белгородского районного суда.
Сюжет
Суд

Индивидуальный предприниматель в Белгородском районе подала в суд на продавца своего же магазина. Причиной стала разбитая посуда — товар.

ИП указала, что с продавцом ранее заключили договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника. Однако в день инвентаризации предприниматель обнаружила пересортицу и бой посуды.

Сотрудница возместить ущерб отказалась. Тогда индивидуальный предприниматель обратилась в Белгородский районный суд с просьбой взыскать сумму причинённого ей материального ущерба.

Однако там встали на сторону продавца. Как выяснил суд, начальница не провела проверку повреждений, не выяснила, кто нанёс ущерб и по каким причинам. Работодатель также не предоставила в суд информацию о стоимости повреждённых товаров.

В суде решили, что инвентаризацию провели без надлежащего извещения работника, поэтому и результаты ревизии не могут быть признаны правильными и обоснованными.

Суд отказал в удовлетворении требований предпринимателя. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

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#Белгородская область#Белгородский район#Суд#Индивидуальный предприниматель#Белгород#Инвентаризация#Работник#Александра Склярова#Разбитая посуда
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