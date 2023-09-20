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Мошенники

Белгородка перевела мошенникам 4 млн рублей из-за «финансирования ВСУ»

20 сентября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Мошенники
Аферисты убедили женщину, что её якобы подозревают в передаче денег противнику. Решить вопрос потерпевшей предложили переводом денег на «безопасные» счета, сообщили в региональном УМВД.

Белгородку убедили в том, что её подозревают в финансировании ВСУ. Таким образом мошенники заставили женщину перевести им более 4 млн рублей.

47-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Как выяснилось, аферисты создали фейковый аккаунт в мессенджере от имени бывшего коллеги, написали женщине о том, что с ней должны связаться по конфиденциальному вопросу. Подробности в сообщении раскрывать не стали.

Вскоре белгородке позвонили якобы сотрудники банка и полиции и рассказали ей о возбуждении уголовного дела. От её имени якобы выписана генеральная доверенность на получение денег, которые направят на помощь ВСУ. Мошенники заявили, что данные женщины могли попасть не в те руки. Ей предложили сотрудничать, чтобы «вывести злоумышленников на чистую воду».

Аферисты заставили женщину взять уже одобренные ей кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». В итоге она потеряла более 4 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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#Белгородская область#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Финансирование#Кредиты#Белгород#Наталья Корявых
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