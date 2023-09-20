Белгородка перевела мошенникам 4 млн рублей из-за «финансирования ВСУ»

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Белгородку убедили в том, что её подозревают в финансировании ВСУ. Таким образом мошенники заставили женщину перевести им более 4 млн рублей.
47-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Как выяснилось, аферисты создали фейковый аккаунт в мессенджере от имени бывшего коллеги, написали женщине о том, что с ней должны связаться по конфиденциальному вопросу. Подробности в сообщении раскрывать не стали.
Вскоре белгородке позвонили якобы сотрудники банка и полиции и рассказали ей о возбуждении уголовного дела. От её имени якобы выписана генеральная доверенность на получение денег, которые направят на помощь ВСУ. Мошенники заявили, что данные женщины могли попасть не в те руки. Ей предложили сотрудничать, чтобы «вывести злоумышленников на чистую воду».
Аферисты заставили женщину взять уже одобренные ей кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». В итоге она потеряла более 4 млн рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело.