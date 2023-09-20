Белгородка перевела мошенникам 4 млн рублей из-за «финансирования ВСУ»

Вскоре белгородке позвонили якобы сотрудники банка и полиции и рассказали ей о возбуждении уголовного дела. От её имени якобы выписана генеральная доверенность на получение денег, которые направят на помощь ВСУ. Мошенники заявили, что данные женщины могли попасть не в те руки. Ей предложили сотрудничать, чтобы «вывести злоумышленников на чистую воду».