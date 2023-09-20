Белгородец погиб при обстреле, а глава цемзавода ответил на обвинения в запылении

К слову, Андросов затем рассказал и о том, зачем сотрудники предприятия накрывают машины плёнкой. Предположительно, таким образом работники могут защищать свои машины от выбросов пыли. Директор ответил, что у всех свои цели, в том числе защита не только от пыли, но и от солнца. По словам главы предприятия, налёта на своём авто он не заметил.