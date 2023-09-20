Белгородец погиб при обстреле, а глава цемзавода ответил на обвинения в запылении

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. 20 сентября под обстрелом было село Максимовка в Шебекинском горокруге. В результате повторной атаки на населённый пункт погиб мужчина.
Изначально информация о смерти белгородца появилась в Сети. Сообщалось, что снаряд упал рядом с проезжавшим автомобилем. Водитель погиб. Официального подтверждения этим данным не было.
Вскоре информацию о происшествии подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Как выяснилось, в момент прилёта белгородец был в автомобиле и ехал по трассе. Помимо этого, пострадал ещё один человек — молодой житель села. Он получил ранения в руку и живот. Его направили в горбольницу №2 в Белгороде.
Родственники пострадавшего парня спустя время рассказали, что он остаётся в больнице. Ему уже сделали операцию. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет, утверждают врачи.
Что касается разрушений, то повреждения получили два дома, две машины и остановка. В Сети опубликовали видео с места происшествия. Там видно пострадавшую остановку и сгоревшую машину.
Добавим, что при первом обстреле Максимовки пострадала ещё и женщина. Её контузило, однако от госпитализации она отказалась.
Под огнём противника было и село Головчино в Грайворонском горокруге. Повреждения при обстреле получили четыре дома, автомобиль, мини-трактор. В одном домовладении нарушено электроснабжение.
Директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода. Жители считают, что в выпавшем на автомобили белом налёте виновато именно это предприятие.
По словам руководителя завода Эдуарда Андросова, предприятие «серьёзно относится к экологии». Он утверждает, что проверки проводятся регулярно, последняя была 15 сентября. Нарушений специалисты не выявили, добавил Андросов.
Также стало известно, что цемзавод с профилактическим визитом посетили эксперты Роспотребнадзора. В ведомстве утверждают, что концентрация загрязнений в воздухе Белгорода не превышена.
К слову, Андросов затем рассказал и о том, зачем сотрудники предприятия накрывают машины плёнкой. Предположительно, таким образом работники могут защищать свои машины от выбросов пыли. Директор ответил, что у всех свои цели, в том числе защита не только от пыли, но и от солнца. По словам главы предприятия, налёта на своём авто он не заметил.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников рассказал, сколько зарабатывают медработники в Белгородской области. Белгородцы удивились зарплате медперсонала.
Изначально о деньгах спросил белгородец, который считает, что суммы надо увеличивать. Однако чиновник заявил, что зарплата медиков в Белгородской области всё равно выше, чем в других регионах ЦФО. Больше врачи получают только в Москве и Подмосковье.
По словам Иконникова, белгородские врачи зарабатывают 83 тыс. рублей (73 тыс. рублей на руки после вычета НДФЛ). Средний медперсонал — 41 тыс. рублей (35,5 тыс. рублей на руки после вычета НДФЛ).
Однако мужчина министру не поверил. Поскольку, по его словам, в онкодиспансере врачи якобы получают 29 тыс. рублей.