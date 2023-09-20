Белгородэнерго выполняет работы по строительству и модернизации сетей освещения

Светло и комфортно стало на участках улиц Харьковская, Полевая и 70 лет ВЛКСМ в поселке Борисовка. Все освещение в поселке является светодиодным — экономичным, но с увеличенным световым потоком, сто процентов управляется дистанционно, с помощью автоматизированной системы.