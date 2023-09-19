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Квартплата

Жителям белгородского приграничья начисляли квартплату при разрушенных квартирах

19 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Квартплата
Местная жительница пожаловалась губернатору на начисление квартплаты за разрушенную квартиру. Она сообщила, что в администрации Шебекинского округа этот вопрос не решили, поэтому жителям самим приходится искать выход из ситуации.

В ходе вечернего прямого эфира 18 сентября губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение жительницы Шебекинского округа. Женщина спросила, почему администрация не передаёт данные о разрушенных квартирах дома №12 по улице Парковая в Центр экологической безопасности и по другим услугам.

По её словам, глава округа Владимир Жданов сообщил жителям, что произошёл сбой. Однако проблему так и не решили.

На вопрос жительницы ответил глава региона. Он сообщил, что администрация Шебекинского округа в скором времени должна решить возникшую проблему. Собственникам разрушенных домов, где в настоящий момент нельзя жить, не должны начисляться услуги.

Губернатор поговорил с Владимиром Ждановым и заверил жителей, что в ближайшее время эту ситуацию исправят.

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#Коммунальные услуги#Квартплата#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Разрушенные дома#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
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