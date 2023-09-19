Жителям белгородского приграничья начисляли квартплату при разрушенных квартирах

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В ходе вечернего прямого эфира 18 сентября губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение жительницы Шебекинского округа. Женщина спросила, почему администрация не передаёт данные о разрушенных квартирах дома №12 по улице Парковая в Центр экологической безопасности и по другим услугам.
По её словам, глава округа Владимир Жданов сообщил жителям, что произошёл сбой. Однако проблему так и не решили.
На вопрос жительницы ответил глава региона. Он сообщил, что администрация Шебекинского округа в скором времени должна решить возникшую проблему. Собственникам разрушенных домов, где в настоящий момент нельзя жить, не должны начисляться услуги.
Губернатор поговорил с Владимиром Ждановым и заверил жителей, что в ближайшее время эту ситуацию исправят.