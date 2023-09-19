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Published Сегодня, 14:26

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Updated Сегодня, 14:28

За пять лет население Белгородской области сократилось на 35 тысяч человек

За пять лет население Белгородской области сократилось на 35 тысяч человек

19 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
Подобная тенденция отмечается с 2020 года. Также стало меньше жителей сёл. Подробнее указано с региональной программе по повышению рождаемости.

Правительство Белгородской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости. В документе сказано, что с 2016 года общая численность населения области сократилась с 1 млн 550 тыс. 137 человек до 1 млн 514,5 тыс. на 1 января 2023 года. При этом до 2020 года численность населения была стабильной, но с незначительным ростом или снижением до 0,1% ежегодно. Но с 2020 по 2022 год произошло снижение на 1,2%.

В документе также указано, что с 2016 года по настоящее время сохраняется общая тенденция незначительного снижения сельского населения. На 1 января 2022 года доля городского населения составляла 67,7%, а сельского — 32,3%.

Причины, по которым жители сёл переезжают в город:

  • большая занятость населения;
  • легче найти подходящую или более высокооплачиваемую работу;
  • лучше развита сеть здравоохранения и образования.

В итоге отток кадров из сёл приводит к снижению производительности в сельском хозяйстве и иногда полной ликвидации отдельных небольших населённых пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области снизились рождаемость и смертность. А средний возраст вырос на 0,3 года.

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#Общество#Белгородская область#Смертность#Рождаемость#Население#Белгород#Кристина Семенчук#Сельское население#Региональная программа
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