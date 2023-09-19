За пять лет население Белгородской области сократилось на 35 тысяч человек

Правительство Белгородской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости. В документе сказано, что с 2016 года общая численность населения области сократилась с 1 млн 550 тыс. 137 человек до 1 млн 514,5 тыс. на 1 января 2023 года. При этом до 2020 года численность населения была стабильной, но с незначительным ростом или снижением до 0,1% ежегодно. Но с 2020 по 2022 год произошло снижение на 1,2%.