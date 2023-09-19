Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
За неделю силовики изъяли у белгородцев больше 30 единиц оружия. Проверка проходила с 11 по 17 сентября.
За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии проверили более 450 владельцев оружия по месту проживания. Зарегистрировано более 20 нарушений правил оборота гражданского оружия. В добровольном порядке жители сдали только восемь единиц оружия.
За указанный период 380 белгородцев подали заявление на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов. Всего сотрудники Росгвардии выдали порядка 100 лицензионно-разрешительных документов.
Напомним, что по состоянию на 8 сентября с начала года в Белгородской области выявили более 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
За девять месяцев правоохранительные органы изъяли у белгородцев около 3700 боеприпасов различного калибра, 120 килограммов взрывчатки, более 40 взрывных устройств и 26 единиц огнестрельного оружия.