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Оружие

За неделю силовики изъяли у белгородцев больше 30 единиц оружия

19 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Оружие
Всего силовики проверили более 450 владельцев оружия. Выявлено более 20 нарушений правил оборота гражданского оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

За неделю силовики изъяли у белгородцев больше 30 единиц оружия. Проверка проходила с 11 по 17 сентября.

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии проверили более 450 владельцев оружия по месту проживания. Зарегистрировано более 20 нарушений правил оборота гражданского оружия. В добровольном порядке жители сдали только восемь единиц оружия.

За указанный период 380 белгородцев подали заявление на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов. Всего сотрудники Росгвардии выдали порядка 100 лицензионно-разрешительных документов.

Напомним, что по состоянию на 8 сентября с начала года в Белгородской области выявили более 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

За девять месяцев правоохранительные органы изъяли у белгородцев около 3700 боеприпасов различного калибра, 120 килограммов взрывчатки, более 40 взрывных устройств и 26 единиц огнестрельного оружия.

В Белгородской области с начала года выявили 120 случаев незаконного оборота оружия
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#Белгородская область#Росгвардия#Оружие#Боеприпасы#Белгород#Александра Склярова
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