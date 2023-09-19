ВСУ обстреляли белгородское село танковыми снарядами

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Около 100 ударов нанесли ВСУ по Белгородской области за сутки. Регион обстреливали с помощью артиллерии, миномётов, гранатомётов и беспилотников. Одно из сёл атаковали танковыми снарядами.
22 прилёта из артиллерии насчитали в Наумовке, Нехотеевке, Журавлёвке и Щетиновке. Наумовку ВСУ дважды атаковали дронами-камикадзе — оба сдетонировали. Без последствий.
На окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера противник сбросил шесть боеприпасов. Разрушений и пострадавших нет.
В селе Карабаново сбили БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.
Три прилёта из миномёта зафиксировали в хуторе Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.
Пять прилётов из миномёта зафиксировали в Глотово. Повредило ЛЭП. Линию электропередачи уже восстановили. Также 12 миномётных снарядов выпустили по окраинам сёл Заречье-Второе и Сподарюшино. Пострадавших, как и разрушений, нет.
В районе села Косицино в поле упал и сдетонировал беспилотник самолётного типа. Без последствий.
ПВО сбила три воздушных цели на подлёте к Шебекино. Никто не пострадал, но в одном частном доме выбило окна, а в городе была нарушена подача электроэнергии.
Тем временем по Середе ударили из миномёта и танка — зафиксировано 18 прилётов. 14 прилётов было по Новой Таволжанке и Белянке, ещё восемь — по автомобильному пропуску «Шебекино». Кроме того, пять раз противник ударил по хутору Панков. Обошлось без пострадавших и разрушений.