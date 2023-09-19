ВСУ обстреляли белгородское село танковыми снарядами

Тем временем по Середе ударили из миномёта и танка — зафиксировано 18 прилётов. 14 прилётов было по Новой Таволжанке и Белянке, ещё восемь — по автомобильному пропуску «Шебекино». Кроме того, пять раз противник ударил по хутору Панков. Обошлось без пострадавших и разрушений.