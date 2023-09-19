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Оплата проезда

«Водитель возмущался»: белгородцы рассказали об инциденте с ребёнком в автобусе

19 сентября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Оплата проезда

С водителями в Белгороде проведут инструктаж после инцидента с ребёнком

Местная жительница объяснила, что у ребёнка не прошла оплата по карте, поэтому девочка начала звонить маме и просить пополнить счёт. Всё это время водитель заполненного людьми автобуса не трогался с места и ждал оплату от ребёнка.

Белгородка рассказала, что недавно стала свидетелем следующей ситуации: ребёнок зашёл в автобус и приложил карту к валидатору, однако плата не списалась — денег на счету не оказалось. Тогда девочка начала звонить маме и просить её пополнить счёт.

Всё это время водитель ждал оплаты от девочки и не трогался с места, хотя автобус был полон людей. Женщина решила заплатить за девочку, чтобы водитель продолжил путь.

Всё это занимает время, и водитель стоял с полным автобусом людей, не ехал, возмущался, что не оплачено. Ему объясняем, что звонит ребёнок маме. Я заплатила за девчонку, и мы поехали. Это дети, им не приходит зарплата на карту, и мир из-за этого не рухнет. Добрее надо быть и помнить, что с каждым может случиться подобная ситуация.
рассказала белгородка

Свидетельница произошедшего попросила перевозчиков провести воспитательную работу с водителями об отношении к детям.

На обращение женщины отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он пообещал провести инструктаж о недопущении подобных ситуаций.

Напомним, что подобная история уже не в первый раз случается в Белгородской области. 1 сентября старооскольский водитель выгнал ребёнка из автобуса, потому что у того не прошла оплата.

В тот раз на историю отреагировал губернатор Вячеслав Гладков: он попросил главу Старооскольского округа Андрея Чеснокова разобраться в вопросе.

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#Белгородская область#Водитель#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Оплата проезда#Ребёнок#Мстислав боровицкий#Александра Склярова
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