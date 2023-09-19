«Водитель возмущался»: белгородцы рассказали об инциденте с ребёнком в автобусе

С водителями в Белгороде проведут инструктаж после инцидента с ребёнком

Местная жительница объяснила, что у ребёнка не прошла оплата по карте, поэтому девочка начала звонить маме и просить пополнить счёт. Всё это время водитель заполненного людьми автобуса не трогался с места и ждал оплату от ребёнка.

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