«Водитель возмущался»: белгородцы рассказали об инциденте с ребёнком в автобусе

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Белгородка рассказала, что недавно стала свидетелем следующей ситуации: ребёнок зашёл в автобус и приложил карту к валидатору, однако плата не списалась — денег на счету не оказалось. Тогда девочка начала звонить маме и просить её пополнить счёт.
Всё это время водитель ждал оплаты от девочки и не трогался с места, хотя автобус был полон людей. Женщина решила заплатить за девочку, чтобы водитель продолжил путь.
Всё это занимает время, и водитель стоял с полным автобусом людей, не ехал, возмущался, что не оплачено. Ему объясняем, что звонит ребёнок маме. Я заплатила за девчонку, и мы поехали. Это дети, им не приходит зарплата на карту, и мир из-за этого не рухнет. Добрее надо быть и помнить, что с каждым может случиться подобная ситуация.
рассказала белгородка
Свидетельница произошедшего попросила перевозчиков провести воспитательную работу с водителями об отношении к детям.
На обращение женщины отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он пообещал провести инструктаж о недопущении подобных ситуаций.
Напомним, что подобная история уже не в первый раз случается в Белгородской области. 1 сентября старооскольский водитель выгнал ребёнка из автобуса, потому что у того не прошла оплата.
В тот раз на историю отреагировал губернатор Вячеслав Гладков: он попросил главу Старооскольского округа Андрея Чеснокова разобраться в вопросе.