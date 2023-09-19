В Белгородской области зафиксировали демографическое старение населения

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В региональной программе по повышению рождаемости указано, что по данным на 1 января 2022 года 17,4% жителей области, или каждый шестой, находится в возрасте 65 лет и старше.
Вследствие продолжающегося процесса демографического старения населения средний возраст белгородцев продолжает расти. В 2022 году он достиг 42 лет. Средний возраст мужчин — 39,3 года, а женщин — 44,3 года.
Среди городского населения с 2016 по 2021 год выросла доля населения в возрасте 5-19, 35-49 и 60 лет и более. Что касается сельского населения, наблюдается тенденция сокращения населения старше 70 лет и более, а также в группе 40-44 лет.
В целом за пять лет наибольшее снижение численности населения произошло в следующих возрастных группах:
При этом наибольший рост отмечается в группах 10-14 лет (22,4%), 65-69 лет (19%) и 35-39 лет (15%).