В Белгородской области станет ещё теплее

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Завтра, 20 сентября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с.
Температура воздуха в Белгородской области в тёмное время суток достигнет +6…+11 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +21…+26 ˚С.
В Белгороде в среду тоже будет тепло. Ночью температура поднимется до +9…+11 ˚С, днём — до +24…+26 ˚С.
Синоптики обещают, что тёплая погода сохранится в Белгороде как минимум до конца недели. Осадков также не ожидается. Температура начнёт опускаться в понедельник, 25 сентября. Столбик термометра днём не поднимется выше +23 ˚С.