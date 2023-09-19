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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Белгородской области станет ещё теплее

В Белгородской области станет ещё теплее

19 сентября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Температура воздуха днём 20 сентября поднимется до +26 ˚С. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального МЧС.
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МЧС

Завтра, 20 сентября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с.

Температура воздуха в Белгородской области в тёмное время суток достигнет +6…+11 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +21…+26 ˚С.

В Белгороде в среду тоже будет тепло. Ночью температура поднимется до +9…+11 ˚С, днём — до +24…+26 ˚С.

Синоптики обещают, что тёплая погода сохранится в Белгороде как минимум до конца недели. Осадков также не ожидается. Температура начнёт опускаться в понедельник, 25 сентября. Столбик термометра днём не поднимется выше +23 ˚С.

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#Белгородская область#МЧС#Погода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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