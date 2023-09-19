В Белгороде выбрали первое лицо горсовета и определили качество воздуха

С 8 по 10 сентября прошли выборы в Белгородский государственный совет. Седьмой созыв депутатского корпуса на первом заседании выбрал председателя — им вновь стал Вадим Радченко, который был председателем в шестом созыве. Он получил 34 голоса. Другой претендент, Константин Салов, набрал всего два голоса.