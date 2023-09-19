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В Белгороде выбрали первое лицо горсовета и определили качество воздуха

В Белгороде выбрали первое лицо горсовета и определили качество воздуха

19 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Белгородский горсовет выбрал новых председателя и его заместителя, а воздух в городе назвали чистым. В это же время чиновницу взламывают в соцсетях. Подробнее об итогах дня — в материале Бел.Ру.

Старый новый председатель горсовета

С 8 по 10 сентября прошли выборы в Белгородский государственный совет. Седьмой созыв депутатского корпуса на первом заседании выбрал председателя — им вновь стал Вадим Радченко, который был председателем в шестом созыве. Он получил 34 голоса. Другой претендент, Константин Салов, набрал всего два голоса.

Депутаты также выбирали заместителя председателя из двух кандидатов — Максима Палесики и Артёма Зотова. Большее количество голосов — 29 — досталось первому кандидату.

Напомним, что на выборах по всем одномандатным округам победы одержали представители партии «Единая Россия». В горсовет также вошли КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду» и «Партия пенсионеров».

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Загрязнён ли воздух?

Жители Белгорода переживают о чистоте воздуха. К тому же, в последнее время появляется больше жалоб на то, что на машинах остаётся белый налёт. Редакция Бел.Ру отправила запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, опасно ли дышать белгородским воздухом.

В ведомстве тщательно следят чистотой воздуха. Так, специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, которые выделяют предприятия Белгорода. Жалобы от жителей в ведомства также не поступали.

Превышений гигиенических нормативов в связи с работой предприятий, занимающихся производством пищевой продукции, тоже не выявили. Выяснилось, что переживать не о чем: воздух в городе чистый, дышать им можно.

Роспотребнадзор проверил воздух в Белгороде. Можно ли им дышать?
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Мошенники взломали страницу белгородской чиновницы

Недавно на странице директора белгородского Фонда ОМС Ирины Ханиной во «ВКонтакте» появился пост о сборе денег. В нём сообщалось, что якобы семье Спесивцевых из Белгорода требуются деньги на лечение мальчика с лейкемией. В конце записи были указаны реквизиты для сбора средств и номер телефона.

Сегодня, 19 сентября, Ирина Ханина подтвердила, что её страницу взломали. Пост о сборе денег, по её словам, опубликовали злоумышленники. В настоящий момент страницу чиновницы заблокировали за «нарушение правил сайта».

Руководитель белгородского Фонда ОМС прокомментировала сбор денег на своей странице
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