В Белгороде выбрали первое лицо горсовета и определили качество воздуха

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С 8 по 10 сентября прошли выборы в Белгородский государственный совет. Седьмой созыв депутатского корпуса на первом заседании выбрал председателя — им вновь стал Вадим Радченко, который был председателем в шестом созыве. Он получил 34 голоса. Другой претендент, Константин Салов, набрал всего два голоса.
Депутаты также выбирали заместителя председателя из двух кандидатов — Максима Палесики и Артёма Зотова. Большее количество голосов — 29 — досталось первому кандидату.
Напомним, что на выборах по всем одномандатным округам победы одержали представители партии «Единая Россия». В горсовет также вошли КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду» и «Партия пенсионеров».
Жители Белгорода переживают о чистоте воздуха. К тому же, в последнее время появляется больше жалоб на то, что на машинах остаётся белый налёт. Редакция Бел.Ру отправила запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, опасно ли дышать белгородским воздухом.
В ведомстве тщательно следят чистотой воздуха. Так, специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, которые выделяют предприятия Белгорода. Жалобы от жителей в ведомства также не поступали.
Превышений гигиенических нормативов в связи с работой предприятий, занимающихся производством пищевой продукции, тоже не выявили. Выяснилось, что переживать не о чем: воздух в городе чистый, дышать им можно.
Недавно на странице директора белгородского Фонда ОМС Ирины Ханиной во «ВКонтакте» появился пост о сборе денег. В нём сообщалось, что якобы семье Спесивцевых из Белгорода требуются деньги на лечение мальчика с лейкемией. В конце записи были указаны реквизиты для сбора средств и номер телефона.
Сегодня, 19 сентября, Ирина Ханина подтвердила, что её страницу взломали. Пост о сборе денег, по её словам, опубликовали злоумышленники. В настоящий момент страницу чиновницы заблокировали за «нарушение правил сайта».