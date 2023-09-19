Три дома и автомобиль пострадали при обстреле приграничья: фото

Сегодня, 19 сентября, под обстрел ВСУ попал посёлок Суземка Брянской области. Повреждения зафиксировали в трёх домовладениях, одном нежилом зданим и одном автомобиле. В настоящий момент оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.