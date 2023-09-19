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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Последствия обстрела посёлка Суземка

Три дома и автомобиль пострадали при обстреле приграничья: фото

19 сентября 2023, 09:26
Фото: "Брянские новости"
Последствия обстрела посёлка Суземка

ВСУ обстреляли Суземку в Брянской области

ВСУ обстреляли посёлок Суземка, сообщил губернатор Александр Богомаз. Фото с места публикуют «Брянские новости».
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 19 сентября, под обстрел ВСУ попал посёлок Суземка Брянской области. Повреждения зафиксировали в трёх домовладениях, одном нежилом зданим и одном автомобиле. В настоящий момент оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

По информации губернатора Александра Богомаза, в результате атаки пострадавших нет.

В Сети также опубликовали фотографии последствий обстрела. Жители населённого пункта сообщили, что с украинской стороны обстрелы шли с перерывами. Подробности опубликовали «Брянские новости».

Последствия обстрела посёлка СуземкаПоследствия обстрела посёлка Суземка
Последствия обстрела посёлка СуземкаПоследствия обстрела посёлка Суземка
Последствия обстрела посёлка Суземка
Фото: "Брянские новости"
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#Происшествия#Брянская область#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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