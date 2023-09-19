ТО в газифицированных домах смогут проводить только газораспределительные организации

Для этого необходимо в целях получения сведений о наименовании газораспределительной организации, с которой следует заключать договор о техническом обслуживании ВКГО, обратиться в управляющую компанию, ТСЖ и т. д.) либо к поставщику газа. Затем нужно направить в газораспределительную организацию заявку (оферту) в письменной форме, которая должна содержать информацию, перечисленную в Правилах пользования газом № 410 (пункты 18-19).