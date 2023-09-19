ТО в газифицированных домах смогут проводить только газораспределительные организации

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:26
Согласно ним изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.
В нашем регионе газораспределительной организацией является АО «Газпром газораспределение Белгород».
Договоры о ТО и ремонте ВДГО в многоквартирном доме (далее — МКД), заключенные до 01 сентября 2023 года, должны быть заключены/перезаключены с газораспределительной организацией по новой утвержденной Минстроем России типовой форме до 1 января 2024 года.
Изменения также закрепляют принцип «один МКД — одна специализированная организация», в соответствии с которым техническое обслуживание и ремонт ВДГО в МКД, относящегося к общему имуществу, и техническое обслуживание ВКГО в этом же МКД осуществляются одной специализированной организацией.
Договор о техническом обслуживании ВКГО в МКД может быть заключен двумя способами:
1. Лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и др.), выступающим в качестве заказчика от имени всех собственников помещений или нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме.
Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, назначить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т. д.) заказчиком от имени всех собственников помещений, сообщить о данном решении назначенному лицу.
2.Напрямую собственником квартиры в МКД с газораспределительной организацией.
Для этого необходимо в целях получения сведений о наименовании газораспределительной организации, с которой следует заключать договор о техническом обслуживании ВКГО, обратиться в управляющую компанию, ТСЖ и т. д.) либо к поставщику газа. Затем нужно направить в газораспределительную организацию заявку (оферту) в письменной форме, которая должна содержать информацию, перечисленную в Правилах пользования газом № 410 (пункты 18-19).
Обращаем внимание, что договоры о техническом обслуживании ВКГО в МКД, заключенные до 01 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 01 января 2024 года.
Договоры о техническом обслуживании ВДГО, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов до 01 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.
Договор необходимо заключить по утвержденной Минстроем России типовой форме (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр).
Жителям многоквартирных домов заключить/перезаключить договоры необходимо до 01.01.2024 г. Для этого можно обратиться в клиентские центры АО «Газпром газораспределение Белгород» или ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Также подать документы можно в личном кабинете на официальном сайте. Телефон для справок: 8-800-301-31-04.