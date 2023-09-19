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ДТП с такси и мотоциклом в Белгороде

Стали известны подробности ДТП с такси и мотоциклистом в Белгороде

19 сентября 2023, 09:50
Фото: Bel.ru
ДТП с такси и мотоциклом в Белгороде

Белгородское УМВД сообщило подробности аварии с такси и мотоциклом

Авария произошла накануне днём в центре города. В полиции также сообщили о ещё одном ДТП с тремя пострадавшими.
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ДТП

18 сентября в 16:15 в Белгороде на перекрёстке улиц Попова и Н. Островского произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Haval при повороте налево не уступил дорогу и въехал в мотоцикл Suzuki. 50-летний мотоциклист пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

Ещё одна авария с участием четырёх машин произошла в Старом Осколе в районе дома №55 по улице Комсомольской. По информации регионального УМВД, 74-летний водитель Nissan ехал по дороге, не соблюдая безопасную дистанцию, из-за чего его авто столкнулось с двигавшимся впереди Ford. После столкновения Ford въехал в машину Lada, а та в свою очередь столкнулась с Toyota.

В ДТП пострадали три человека: 66-летняя и 55-летняя пассажирки автомобиля Ford и 43-летняя пассажирка Lada.

Такси и мотоцикл столкнулись на перекрёстке в центре Белгорода
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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Пострадавшие#Такси#Мотоцикл#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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