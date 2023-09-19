Стали известны подробности ДТП с такси и мотоциклистом в Белгороде

Ещё одна авария с участием четырёх машин произошла в Старом Осколе в районе дома №55 по улице Комсомольской. По информации регионального УМВД, 74-летний водитель Nissan ехал по дороге, не соблюдая безопасную дистанцию, из-за чего его авто столкнулось с двигавшимся впереди Ford. После столкновения Ford въехал в машину Lada, а та в свою очередь столкнулась с Toyota.