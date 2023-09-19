Стали известны подробности ДТП с такси и мотоциклистом в Белгороде

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18 сентября в 16:15 в Белгороде на перекрёстке улиц Попова и Н. Островского произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Haval при повороте налево не уступил дорогу и въехал в мотоцикл Suzuki. 50-летний мотоциклист пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.
Ещё одна авария с участием четырёх машин произошла в Старом Осколе в районе дома №55 по улице Комсомольской. По информации регионального УМВД, 74-летний водитель Nissan ехал по дороге, не соблюдая безопасную дистанцию, из-за чего его авто столкнулось с двигавшимся впереди Ford. После столкновения Ford въехал в машину Lada, а та в свою очередь столкнулась с Toyota.
В ДТП пострадали три человека: 66-летняя и 55-летняя пассажирки автомобиля Ford и 43-летняя пассажирка Lada.