Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сразу два игрока покинули белгородский футбольный клуб «Салют». Об этом стало известно 19 сентября.
Из клуба ушёл полузащитник Евгений Дегтярёв. Контракт между ФК и игроком разорвали по обоюдному согласию. Футболист пришёл в команду летом 2021 года. За это время спортсмен участвовал в 61 игре и забил шесть голов.
Также сообщается, что ФК покинул защитник Влад Палажнов. Футболист пришёл в команду летом 2023 года и успел за это время сыграть восемь матчей.
Ранее белгородский «Салют» крупно проиграл таганрогскому «Форте». Белгородцы уступили противнику со счётом 0:4. Главный тренер команды Виктор Навоченко сказал, что ему сложно комментировать эту игру.
До этого ФК сыграл вничью с липецким «Металлургом». Игра завершилась счётом 2:2. Навоченко тогда заявил, что его подопечные во время матча недоработали.