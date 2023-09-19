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Футбол

Сразу два игрока покинули белгородский футбольный клуб «Салют»

19 сентября 2023, 13:41
Фото: 1MI
Футбол
Из футбольного клуба ушли полузащитник Евгений Дегтярёв и защитник Влад Палажнов. Об этом стало известно 19 сентября. Информацию опубликовали в группе «Салюта» в соцсети.
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Футбол

Сразу два игрока покинули белгородский футбольный клуб «Салют». Об этом стало известно 19 сентября.

Из клуба ушёл полузащитник Евгений Дегтярёв. Контракт между ФК и игроком разорвали по обоюдному согласию. Футболист пришёл в команду летом 2021 года. За это время спортсмен участвовал в 61 игре и забил шесть голов.

Также сообщается, что ФК покинул защитник Влад Палажнов. Футболист пришёл в команду летом 2023 года и успел за это время сыграть восемь матчей.

Ранее белгородский «Салют» крупно проиграл таганрогскому «Форте». Белгородцы уступили противнику со счётом 0:4. Главный тренер команды Виктор Навоченко сказал, что ему сложно комментировать эту игру.

До этого ФК сыграл вничью с липецким «Металлургом». Игра завершилась счётом 2:2. Навоченко тогда заявил, что его подопечные во время матча недоработали.

Белгородский «Салют» крупно проиграл таганрогскому «Форте»
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Фк салют#Белгород#Наталья Корявых
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