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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

«Солнечный день наступит на пятки»: Белгород провожает остатки лета

Солнечный день наступает на пятки: Белгород радуется бабьему лету

19 сентября 2023, 15:26
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Солнечный день наступит на пятки»: Белгород провожает остатки лета

Бабье лето радует белгородцев теплом

Сентябрь в Белгороде радует жителей тёплой погодой, которой они наслаждаются на свежем воздухе. Гуляют по набережной и в парке Победы, любуясь пейзажами и делая фотографии. Особо внимательные белгородцы могут найти во время прогулки много интересного.

Первые осенние выходные в Белгород пришли вместе с дождём и грозами. Зато с середины сентября в регионе наступило настоящее бабье лето. В прошлом году, согласно метеорологическим данным 2022 года, в это время уже начинало холодать.

Последние тёплые деньки белгородцы проводят на свежем воздухе, впитывая остатки летнего солнца. На набережной Везёлки гуляют дети и их родители. И взрослые, и дети катаются на велосипедах и самокатах. А ещё белгородцы делают фото на память и просто любуются видами. Вместе с ними греются и обитатели самой реки и набережной.

Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего теплаБелгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

В парке Победы тоже гуляют белгородцы. Полюбоваться действительно есть чем. «Белый сад» всё ещё в цвету, как и другие растения, которые решили оставить после фестиваля. Особо внимательные могут увидеть пчёл и бабочек. Журналистке Бел.Ру удалось найти даже грибы и лягушек. У фонтана «Непобедимый» горожане пьют кофе, чай и останавливаются на перекус под музыку и шум работающего фонтана. А ещё у «Мастерславля» можно найти одинокую тыкву, которая тоже осталась после фестиваля «Белгород в цвету».

Для тех, кто не успел погреться в сентябре, не всё потеряно. Тёплой погодой порадует и начало октября. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, белгородцы этой осенью могут застать два бабьих лета.

Напомним, что мост через Везёлку в центре Белгорода получил название. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице в соцсети итоги опроса, в котором жители региона могли проголосовать за понравившееся название для моста в парке Победы. Большинством голосов белгородцы выбрали название «Парковый».

Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Белгородцы наслаждаются остатками летнего тепла
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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#Фоторепортаж#Новости Белгорода#Эксклюзив#Парк Победы#Белгород#Татьяна Лукащева#Набережная Везёлки#Парковый#Осенние выходные#Фонтан «Непобедимый»
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