Солнечный день наступает на пятки: Белгород радуется бабьему лету

В парке Победы тоже гуляют белгородцы. Полюбоваться действительно есть чем. «Белый сад» всё ещё в цвету, как и другие растения, которые решили оставить после фестиваля. Особо внимательные могут увидеть пчёл и бабочек. Журналистке Бел.Ру удалось найти даже грибы и лягушек. У фонтана «Непобедимый» горожане пьют кофе, чай и останавливаются на перекус под музыку и шум работающего фонтана. А ещё у «Мастерславля» можно найти одинокую тыкву, которая тоже осталась после фестиваля «Белгород в цвету».