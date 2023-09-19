Солнечный день наступает на пятки: Белгород радуется бабьему лету

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Первые осенние выходные в Белгород пришли вместе с дождём и грозами. Зато с середины сентября в регионе наступило настоящее бабье лето. В прошлом году, согласно метеорологическим данным 2022 года, в это время уже начинало холодать.
Последние тёплые деньки белгородцы проводят на свежем воздухе, впитывая остатки летнего солнца. На набережной Везёлки гуляют дети и их родители. И взрослые, и дети катаются на велосипедах и самокатах. А ещё белгородцы делают фото на память и просто любуются видами. Вместе с ними греются и обитатели самой реки и набережной.
В парке Победы тоже гуляют белгородцы. Полюбоваться действительно есть чем. «Белый сад» всё ещё в цвету, как и другие растения, которые решили оставить после фестиваля. Особо внимательные могут увидеть пчёл и бабочек. Журналистке Бел.Ру удалось найти даже грибы и лягушек. У фонтана «Непобедимый» горожане пьют кофе, чай и останавливаются на перекус под музыку и шум работающего фонтана. А ещё у «Мастерславля» можно найти одинокую тыкву, которая тоже осталась после фестиваля «Белгород в цвету».
Для тех, кто не успел погреться в сентябре, не всё потеряно. Тёплой погодой порадует и начало октября. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, белгородцы этой осенью могут застать два бабьих лета.
Напомним, что мост через Везёлку в центре Белгорода получил название. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице в соцсети итоги опроса, в котором жители региона могли проголосовать за понравившееся название для моста в парке Победы. Большинством голосов белгородцы выбрали название «Парковый».