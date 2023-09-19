Сколько лет белгородцам нужно прожить на голодном пайке, чтобы накопить на свой дом?

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Около 8,3 года придётся копить белгородцам на частный дом, если откладывать деньги только на него. Регион занял 25-е место среди субъектов РФ, где нужно копить на коттедж дольше всего.
Примерную стоимость частного дома в Белгородской области оценили в 5,4 млн рублей. В среднем жители региона получают 54 тыс. рублей в месяц. Добавим, что среди регионов Центрального Черноземья это самый долгий срок накопления.
Воронежская область стала в списке 37-й. В соседнем регионе дом в среднем стоит чуть более 5 млн рублей при зарплате в 56 тыс. рублей. В итоге копить на жильё воронежцам необходимо 7,4 года.
Тамбовская область занимает 42-е место. Жители региона зарабатывают в среднем 46 тыс. рублей, а жильё стоит немногим более 4 млн рублей. Копить на него придётся 7,2 года.
Чуть меньше придётся копить курянам. В среднем жители соседней области зарабатывают 55 тыс. рублей, а дом при этом стоит 4,4 млн рублей. Откладывать на собственное домовладение необходимо в течение 6,8 года.
В Липецкой области дом в среднем обойдётся в 3,7 млн рублей при средней зарплате в 53,7 тыс. рублей. Копить на дом жителям региона нужно 5,7 года.