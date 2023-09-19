Сколько лет белгородцам нужно прожить на голодном пайке, чтобы накопить на свой дом?

Белгородцам придётся больше восьми лет копить на свой дом

Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов, где на жильё придётся копить дольше всего. В других регионах Центрального Черноземья на эти цели уйдёт меньше времени, следует из данных портала «Мир квартир».

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