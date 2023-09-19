Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Белгородцам придётся больше восьми лет копить на свой дом

Сколько лет белгородцам нужно прожить на голодном пайке, чтобы накопить на свой дом?

19 сентября 2023, 08:15
Фото: 1MI

Белгородцам придётся больше восьми лет копить на свой дом

Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов, где на жильё придётся копить дольше всего. В других регионах Центрального Черноземья на эти цели уйдёт меньше времени, следует из данных портала «Мир квартир».

Около 8,3 года придётся копить белгородцам на частный дом, если откладывать деньги только на него. Регион занял 25-е место среди субъектов РФ, где нужно копить на коттедж дольше всего.

Примерную стоимость частного дома в Белгородской области оценили в 5,4 млн рублей. В среднем жители региона получают 54 тыс. рублей в месяц. Добавим, что среди регионов Центрального Черноземья это самый долгий срок накопления.

Воронежская область стала в списке 37-й. В соседнем регионе дом в среднем стоит чуть более 5 млн рублей при зарплате в 56 тыс. рублей. В итоге копить на жильё воронежцам необходимо 7,4 года.

Тамбовская область занимает 42-е место. Жители региона зарабатывают в среднем 46 тыс. рублей, а жильё стоит немногим более 4 млн рублей. Копить на него придётся 7,2 года.

Чуть меньше придётся копить курянам. В среднем жители соседней области зарабатывают 55 тыс. рублей, а дом при этом стоит 4,4 млн рублей. Откладывать на собственное домовладение необходимо в течение 6,8 года.

В Липецкой области дом в среднем обойдётся в 3,7 млн рублей при средней зарплате в 53,7 тыс. рублей. Копить на дом жителям региона нужно 5,7 года.

Стало известно, сколько лет придётся копить белгородцам на квартиру в новостройке
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько лет придётся копить белгородцам ради покупки двухкомнатной квартиры?Белгородцам в среднем придётся копить на свой дом почти 10 летАвтомобиль! За восемь лет… На зарплату белгородца долго копить на машину
#Белгородская область#Дом#Зарплата#Жилье#Накопления#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
На подлёте к Белгороду сбили беспилотник
Сегодня, 11:06
Сколько и на что сдают деньги родители школьников в Белгородской области
Сегодня, 10:48
Воздух «цимус», но есть минус: чем белгородцам запомнился отдых в Кисловодске
Сегодня, 11:52
В детской больнице в Белгороде построят третий корпус на 122 места
Сегодня, 09:58
Белгородцы в общежитии неделю живут бок о бок с трупом
Сегодня, 10:38
Минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы
Сегодня, 10:12