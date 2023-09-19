Сколько и на что сдают деньги родители школьников в Белгородской области

Если убрать в сторону вопросы, которые касаются бронеплёнки и аптечек в укрытия, то традиционно в начале каждого учебного года родители школьников собирают определённую сумму. К примеру, по 500 рублей с человека. Если в классе около 30 детей, то в среднем удаётся собрать порядка 15 тысяч рублей.