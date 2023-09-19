Сколько и на что сдают деньги родители школьников в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
«Сдаём деньги на шторы» — эта аксиома, которой раньше заканчивалось каждое родительское собрание. Но времена меняются, и вместо штор в текущем учебном году встал вопрос о сдаче денег на оклейку окон бронеплёнкой.
Хотя подобная практика не была распространена во всех школах области, одиночные случаи всё же были. На жалобу отреагировал министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он отметил, что никаких денег сдавать в школу для оклейки окон не нужно.
Если убрать в сторону вопросы, которые касаются бронеплёнки и аптечек в укрытия, то традиционно в начале каждого учебного года родители школьников собирают определённую сумму. К примеру, по 500 рублей с человека. Если в классе около 30 детей, то в среднем удаётся собрать порядка 15 тысяч рублей.
Средства, в основном, идут на нужды класса. Это тетради, обложки, плакаты, ремонт и заправка принтера, картриджи, бытовая химия в класс, файлы, туалетная бумага, жидкое мыло, бумага и т. д.
Ещё часть денег тратится на подарки учителю (День знаний, День учителя, Новый год, Международный женский день и т. д.), подарки детям на день рождения и уборку класса.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто не имеет права заставить родителей сдавать деньги на ремонт в обязательном порядке. Это запрещено законом. Если кто-то заставляет, можно обратиться в прокуратуру.
Губернатор также добавил, что в некоторых учреждениях создаются комитеты при классах, школах. Есть уставы, порядок формирования и внесения взносов, порядок расходования средств, отчёт. Это достаточно понятная и прозрачная структура, которая позволяет делать всё законно.