Штормовое предупреждение объявили в Белгородской области

В Белгородской области 19 сентября объявили штормовое предупреждение. В период с 13:00 до 16:00 в Новооскольском горокруге ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, этот показатель относится к пятому классу.