Штормовое предупреждение объявили в Белгородской области

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Published Сегодня, 06:37
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В Белгородской области 19 сентября объявили штормовое предупреждение. В период с 13:00 до 16:00 в Новооскольском горокруге ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, этот показатель относится к пятому классу.
Спасатели предупредили белгородцев о правилах безопасности. Нельзя бросать тлеющие предметы в лесу, разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, оставлять в лесу самовоспламеняющиеся предметы, выжигать сухую траву или камыш, оставлять горящий костёр.
Напомним, на прошлой неделе в регионе зафиксировали 47 пожаров. В одном из них пострадал мужчина. Происшествие случилось в Ливенке Красногвардейского района. Потерпевший находился в сарае, который загорелся.