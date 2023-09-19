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Чрезвычайная пожарная опасность

Штормовое предупреждение объявили в Белгородской области

19 сентября 2023, 06:37
Фото: 1MI
Чрезвычайная пожарная опасность
19 сентября в 13:00–16:00 ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Где именно, рассказали в региональном управлении МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области 19 сентября объявили штормовое предупреждение. В период с 13:00 до 16:00 в Новооскольском горокруге ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, этот показатель относится к пятому классу.

Спасатели предупредили белгородцев о правилах безопасности. Нельзя бросать тлеющие предметы в лесу, разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, оставлять в лесу самовоспламеняющиеся предметы, выжигать сухую траву или камыш, оставлять горящий костёр.

Напомним, на прошлой неделе в регионе зафиксировали 47 пожаров. В одном из них пострадал мужчина. Происшествие случилось в Ливенке Красногвардейского района. Потерпевший находился в сарае, который загорелся.

Белгородец пострадал при пожаре в сарае
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#Белгородская область#МЧС#Штормовое предупреждение#Белгород#Наталья Корявых#Пожарная опасность#Новооскольский горокруг
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