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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Мошенник за компьютером

Руководитель белгородского Фонда ОМС прокомментировала сбор денег на своей странице

19 сентября 2023, 07:39
Фото: Midjourney
Мошенник за компьютером
Директор Фонда обязательного медицинского страхования Ирина Ханина связалась с Бел.Ру и сообщила, что её страницу во ВКонтакте взломали. Напомним, что позавчера в профиле женщины появился пост с просьбой перевести деньги на лечение мальчика с лейкозом.

По словам Ирины Ханиной, её страница во ВКонтакте подверглась взлому, после чего неизвестные опубликовали пост с просьбой перечислить деньги на лечение мальчика с лейкозом. Сама чиновница ничего не размещала. На данный момент её профиль заблокирован за «нарушение правил сайта».

Мою страницу в соцсети «ВКонтакте» взломали неизвестные. После этого на стене было опубликовано объявление о сборе средств. Эта информация не соответствует действительности, я прошу посетителей страницы не отправлять деньги мошенникам. Сегодня доступ к странице будет восстановлен, объявление будет удалено. Также я намерена обратиться в правоохранительные органы.
Ирина Ханина
страница Ирины Ханиной на момент публикациистраница Ирины Ханиной на момент публикации
страница Ирины Ханиной на момент публикации

Напомним, что на подозрительный пост на странице Ханиной обратил внимание пользователь с ником Эдвард Сноуден. Оказалось, что указанный в записи банковский счёт ранее фигурировал в похожих историях с больными мальчиками. Подобный клич о помощи, скорее всего, родом из Краснодарского края, где зарегистрирован оставленный предполагаемыми мошенниками номер телефона. Затем он дошёл до Сибири, а теперь — до Белгородской области.

11 июля в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор — им стала Ирина Ханина. Ранее фонд в должности и. о. директора возглавляла Виктория Чурсина.

Директор белгородского Фонда ОМС собирает деньги на лечение мальчика: её взломали?
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#Белгородская область#Эксклюзив#Правоохранительные органы#Краснодарский край#Взлом#Белгород#Номер телефона#Артем Черненко#Ирина Ханина
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