Руководитель белгородского Фонда ОМС прокомментировала сбор денег на своей странице

Напомним, что на подозрительный пост на странице Ханиной обратил внимание пользователь с ником Эдвард Сноуден. Оказалось, что указанный в записи банковский счёт ранее фигурировал в похожих историях с больными мальчиками. Подобный клич о помощи, скорее всего, родом из Краснодарского края, где зарегистрирован оставленный предполагаемыми мошенниками номер телефона. Затем он дошёл до Сибири, а теперь — до Белгородской области.