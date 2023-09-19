Руководитель белгородского Фонда ОМС прокомментировала сбор денег на своей странице

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По словам Ирины Ханиной, её страница во ВКонтакте подверглась взлому, после чего неизвестные опубликовали пост с просьбой перечислить деньги на лечение мальчика с лейкозом. Сама чиновница ничего не размещала. На данный момент её профиль заблокирован за «нарушение правил сайта».
Мою страницу в соцсети «ВКонтакте» взломали неизвестные. После этого на стене было опубликовано объявление о сборе средств. Эта информация не соответствует действительности, я прошу посетителей страницы не отправлять деньги мошенникам. Сегодня доступ к странице будет восстановлен, объявление будет удалено. Также я намерена обратиться в правоохранительные органы.
Ирина Ханина
Напомним, что на подозрительный пост на странице Ханиной обратил внимание пользователь с ником Эдвард Сноуден. Оказалось, что указанный в записи банковский счёт ранее фигурировал в похожих историях с больными мальчиками. Подобный клич о помощи, скорее всего, родом из Краснодарского края, где зарегистрирован оставленный предполагаемыми мошенниками номер телефона. Затем он дошёл до Сибири, а теперь — до Белгородской области.
11 июля в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор — им стала Ирина Ханина. Ранее фонд в должности и. о. директора возглавляла Виктория Чурсина.