Психолог рассказала, как научить ребенка собирать игрушки

Уборку игрушек можно делать интересной и игровой. Придумайте сказочную историю или устроите соревнование по закидыванию мягких игрушек в ящик. Создайте маленькую семейную традицию — убирайте игрушки ежедневно в одно и то же время. Например, после перекуса перед прогулкой или мультиками. Придумайте потешку об уборке и повторяйте ее каждый раз.