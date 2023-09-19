Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Психолог рассказала, как научить ребенка собирать игрушки

19 сентября 2023, 10:19
Самостоятельная уборка игрушек — это важный этап развития и воспитания ребенка. Правильное приучение к уборке игрушек поможет формированию навыков самоорганизации.

Начинайте с малого, постепенно усложняйте задачи. Возможно, ваш ребенок сможет начать убирать игрушки не раньше трех лет. Однако, вы можете начать приучать его к аккуратности и порядку уже с первого года. Об этом рассказала читателям Pravda.Ru психолог Яна Рябец.

Чтобы ребенок заинтересовался уборкой игрушек, присядьте рядом с ним и возьмите его любимую игрушку в руки. Медленно ползите к месту хранения игрушек, давая ребенку возможность вас догнать и взять игрушку. Затем направьте его руку с игрушкой в ящик и похвалите его за успешную уборку.

Уборку игрушек можно делать интересной и игровой. Придумайте сказочную историю или устроите соревнование по закидыванию мягких игрушек в ящик. Создайте маленькую семейную традицию — убирайте игрушки ежедневно в одно и то же время. Например, после перекуса перед прогулкой или мультиками. Придумайте потешку об уборке и повторяйте ее каждый раз.

Постепенно покажите и расскажите ребенку организацию пространства для игры и хранения игрушек. Для каждой игрушки выделите свое место. Чем старше ребенок, тем больше и разнообразнее его арсенал игрушек. Включайте свой креатив и придумывайте игровые элементы при уборке, такие как «убираем наперегонки» или «машины едут в гараж».

Не забывайте быть терпеливыми и поддерживать ребенка в этом процессе. Поощряйте его за усилия и успехи в уборке. Играйте с ним в процессе уборки и дайте возможность выбирать между более мелкими задачами. Создайте регулярный ритуал уборки и никогда не угрожайте или оскорбляйте из-за уборки.

Цените и наслаждайтесь каждым моментом развития вашего ребенка. И помните, что вы являетесь его главным учителем.

Подпишитесь
На подлёте к Белгороду сбили беспилотник
Сегодня, 11:06
Сколько и на что сдают деньги родители школьников в Белгородской области
Сегодня, 10:48
Воздух «цимус», но есть минус: чем белгородцам запомнился отдых в Кисловодске
Сегодня, 11:52
В детской больнице в Белгороде построят третий корпус на 122 места
Сегодня, 09:58
Белгородцы в общежитии неделю живут бок о бок с трупом
Сегодня, 10:38
Минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы
Сегодня, 10:12