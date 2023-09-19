Прославившихся в Сети малолетних хулиганов из Белгорода поймала полиция

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Белгороде полиция нашла подростков, на которых пожаловались жители дома на улице Макаренко. Мать зачинщика наказали.
По информации УМВД, белгородцы пожаловались на подростков и прикрепили фото и видео с места событий в Сети. В ходе мониторинга материалы заметили правоохранители.
По итогам проверки правоохранители установили личности малолетних нарушителей. Ими оказались четверо школьников 2009 года рождения. Сотрудники полиции провели профилактические беседы с юными хулиганами и их родителями. Детей предупредили о возможной ответственности за нарушение правопорядка.
Также сообщается, что на мать зачинщика инцидента составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Напомним, летом четверо подростков 13 и 14 лет устроили погром на балконе многоквартирного дома на улице Щорса. Родителей школьников привлекли к административной ответственности.