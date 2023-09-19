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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Полиция

Прославившихся в Сети малолетних хулиганов из Белгорода поймала полиция

19 сентября 2023, 13:25
Фото: 1MI
Полиция
14-летние подростки хулиганили в подъезде дома на Макаренко. Белгородцы опубликовали видео и фото с места событий, материалами заинтересовалась полиция, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде полиция нашла подростков, на которых пожаловались жители дома на улице Макаренко. Мать зачинщика наказали.

По информации УМВД, белгородцы пожаловались на подростков и прикрепили фото и видео с места событий в Сети. В ходе мониторинга материалы заметили правоохранители.

По итогам проверки правоохранители установили личности малолетних нарушителей. Ими оказались четверо школьников 2009 года рождения. Сотрудники полиции провели профилактические беседы с юными хулиганами и их родителями. Детей предупредили о возможной ответственности за нарушение правопорядка.

Также сообщается, что на мать зачинщика инцидента составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, летом четверо подростков 13 и 14 лет устроили погром на балконе многоквартирного дома на улице Щорса. Родителей школьников привлекли к административной ответственности.

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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Новости Белгорода#Хулиганство#Белгород#Наталья Корявых
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