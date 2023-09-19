Прославившихся в Сети малолетних хулиганов из Белгорода поймала полиция

По итогам проверки правоохранители установили личности малолетних нарушителей. Ими оказались четверо школьников 2009 года рождения. Сотрудники полиции провели профилактические беседы с юными хулиганами и их родителями. Детей предупредили о возможной ответственности за нарушение правопорядка.