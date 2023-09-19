Посвящённый погибшим мотоциклистам арт-объект появился в Белгороде

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Новый арт-объект «Крыло ангела-хранителя» установили в центре Белгорода. Инсталляция посвящена всем погибшим мотоциклистам.
Напомним, что в начале сентября в городе прошёл фестиваль «Белгород в цвету». После его окончания власти приняли решение оставить одну из инсталляций в парке Победы. Арт-объект «Белый сад» установлен на главной аллее.
Кроме того, в рамках проведения «цветочного» фестиваля в реке Везёлка устанавливали фонтан в виде кита. По задумке авторов, он должен был обратить внимание белгородцев на проблему загрязнения рек.