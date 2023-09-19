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Арт-объект "Крыло ангела-хранителя"

Посвящённый погибшим мотоциклистам арт-объект появился в Белгороде

19 сентября 2023, 06:21
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Арт-объект "Крыло ангела-хранителя"
Инсталляцию «Крыло ангела-хранителя» установили в Центральном парке. Фотографиями нового арт-объекта поделился Telegram-канал «Белгород №1».

Новый арт-объект «Крыло ангела-хранителя» установили в центре Белгорода. Инсталляция посвящена всем погибшим мотоциклистам.

Напомним, что в начале сентября в городе прошёл фестиваль «Белгород в цвету». После его окончания власти приняли решение оставить одну из инсталляций в парке Победы. Арт-объект «Белый сад» установлен на главной аллее.

Кроме того, в рамках проведения «цветочного» фестиваля в реке Везёлка устанавливали фонтан в виде кита. По задумке авторов, он должен был обратить внимание белгородцев на проблему загрязнения рек.

Арт-объект "Крыло ангела-хранителя"Арт-объект "Крыло ангела-хранителя"
Арт-объект "Крыло ангела-хранителя"Арт-объект "Крыло ангела-хранителя"
Арт-объект "Крыло ангела-хранителя"
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Мотоциклист#Белгород#Арт-объект#Инсталляция#Александра Склярова
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