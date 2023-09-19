Посадить дерево, убрать мусор: как помочь природе этой осенью

Кроме того, стартовал пятый сезон всероссийской акции «Сохраним лес». В этом году он пройдёт в обновлённом формате: теперь участники смогут не только посадить деревья, но и заняться агроуходом и очисткой лесов, поучаствовать в образовательных и научных проектах.