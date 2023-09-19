Посадить дерево, убрать мусор: как помочь природе этой осенью

Posted Сегодня, 14:00
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Так, прямо сейчас в России и других странах СНГ проходит Евразийский Кубок Чистоты. Международный чемпионат такого масштаба состоялся впервые: организаторы собираются провести более 140 игр на территории России и 50 игр в Армении, Молдове, Беларуси, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Ключевые игры в рамках осеннего Кубка с участием волонтёров пройдут в Москве, Перми, Хабаровске, Омске, Орле и Иванове. На этих мероприятиях можно будет побороться за призы от платформы, правильно ответив на вопросы эковикторины. В новом осеннем сезоне «Чистые Игры» впервые охватят более 80 городов России, что станет рекордом.
Принять участие в чемпионате и помочь с уборкой в родном городе может любой желающий. Нужно только найти свой город в списке игр, зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место. Пройдёт Кубок с 16 по 24 сентября.
Кроме того, стартовал пятый сезон всероссийской акции «Сохраним лес». В этом году он пройдёт в обновлённом формате: теперь участники смогут не только посадить деревья, но и заняться агроуходом и очисткой лесов, поучаствовать в образовательных и научных проектах.
В новом сезоне волонтёры компании выйдут на озеленение Иркутской, Нижегородской, Курганской, Ленинградской и Пензенской областей, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Крым.
Чтобы этой осенью поучаствовать в восстановлении леса, надо выбрать ближайшую локацию и зарегистрироваться на мероприятие на сайте акции «Сохраним лес». Всё необходимое для участия организаторы выдадут на месте. Акция продлится до 30 ноября 2023 года.
Отмечается, что обе акции пройдут при поддержке Сбера: волонтеры примут участие в более чем 4000 экологических мероприятиях.
Как рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, этой осенью их команда планирует вновь очистить от мусора леса и парки, а также отсортировать отходы и высадить тысячи деревьев.
«Присоединяйтесь к нашим волонтёрам — давайте вместе заботиться о природе!» — сообщила Завьялова.