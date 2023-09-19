«Не грусти, улыбнись на прощание»: из Везёлки в Белгороде убрали фигуру кита

Арт-объект сегодня утром вытащили на берег Везёлки и разобрали. Для демонтажа фигуру пришлось разделить на части. После обеда кита вывезли из парка Победы. Рабочие при погрузке фигуры задавали друг другу вопрос, почему «большую рыбу» убрали так быстро.