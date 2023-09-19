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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:29

В Белгороде арт-объект «Кит» убрали из парка Победы

«Не грусти, улыбнись на прощание»: из Везёлки в Белгороде убрали фигуру кита

19 сентября 2023, 13:12
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
В Белгороде арт-объект «Кит» убрали из парка Победы

В Белгороде арт-объект «Кит» убрали из парка Победы

Удивившего белгородцев кита вывезли из парка Победы. Его устанавливали к фестивалю «Белгород в цвету». Арт-объект должен был привлечь внимание к проблеме загрязнения рек.

Арт-объект сегодня утром вытащили на берег Везёлки и разобрали. Для демонтажа фигуру пришлось разделить на части. После обеда кита вывезли из парка Победы. Рабочие при погрузке фигуры задавали друг другу вопрос, почему «большую рыбу» убрали так быстро.

«Вы нас в чёрный список или в красный? В Бел.Ру? В Бел.Ру — это хорошо. Вы б хоть предупредили — с китом попозировали бы», — пошутил один из мужчин.

Фигуру спустили на воду 7 сентября. По задумке организаторов кит должен был привлечь внимание к проблеме загрязнения рек. Напомним, что на установку арт-объектов к фестивалю «Белгород в цвету», в том числе кита, потратили 13,5 млн рублей.

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«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
«Не грусти, улыбнись на прощание»: подняли из воды и увезли фигуру кита на Везёлке
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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