«Не грусти, улыбнись на прощание»: из Везёлки в Белгороде убрали фигуру кита

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Арт-объект сегодня утром вытащили на берег Везёлки и разобрали. Для демонтажа фигуру пришлось разделить на части. После обеда кита вывезли из парка Победы. Рабочие при погрузке фигуры задавали друг другу вопрос, почему «большую рыбу» убрали так быстро.
«Вы нас в чёрный список или в красный? В Бел.Ру? В Бел.Ру — это хорошо. Вы б хоть предупредили — с китом попозировали бы», — пошутил один из мужчин.
Фигуру спустили на воду 7 сентября. По задумке организаторов кит должен был привлечь внимание к проблеме загрязнения рек. Напомним, что на установку арт-объектов к фестивалю «Белгород в цвету», в том числе кита, потратили 13,5 млн рублей.
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