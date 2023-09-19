Накопление и условия: всё о дополнительных выходных по уходу за ребёнком-инвалидом

На сегодняшний день родители могут брать по четыре дополнительных выходных каждый месяц (при этом сохраняется право разделить выходные со вторым родителем) или же накапливать их. При этом неиспользованные выходные не будут «сгорать» в следующем месяце. Ограничений на использование в одном и том же календарном месяце дополнительных выходных дней по уходу за ребёнком-инвалидом нет.