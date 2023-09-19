Накопление и условия: всё о дополнительных выходных по уходу за ребёнком-инвалидом

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
С 1 сентября 2023 года изменился порядок предоставления оплачиваемых дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами. Что изменилось в порядке — читайте ниже.
На льготу могут претендовать белгородцы, которые оформлены по трудовому договору. Дополнительные дни предоставляются с месяца, когда была выдана справка МСЭ об установлении или подтверждении инвалидности несовершеннолетнего. При этом льготы будут действовать до дня очередного переосвидетельствования или совершеннолетия ребёнка.
Взять дополнительные выходные по уходу за ребёнком-инвалидом не могут индивидуальные предприниматели, самозанятые, частные нотариусы, адвокаты, те, кто работают по договору ГПХ, а также те, кто занят частной практикой. А ещё льготой не могут воспользоваться безработные.
До нововведений в месяц можно было получить четыре дополнительных оплачиваемых выходных. Их можно было оформить как единолично, так и разделить между работающими родителями. При этом воспользоваться выходными нужно было раз в месяц, иначе они «сгорали».
С 1 сентября, согласно новым правилам, один из родителей имеет право один раз в течение календарного года получить до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. Для этого необходимо подать письменное заявление.
На сегодняшний день родители могут брать по четыре дополнительных выходных каждый месяц (при этом сохраняется право разделить выходные со вторым родителем) или же накапливать их. При этом неиспользованные выходные не будут «сгорать» в следующем месяце. Ограничений на использование в одном и том же календарном месяце дополнительных выходных дней по уходу за ребёнком-инвалидом нет.
Если родитель планирует взять более четырех дней по уходу за ребёнком-инвалидом подряд, то эти дни должны быть включены в график отпусков и согласованы с работодателем.
Шушкова также рассказала, что делать, если человек оформил оплачиваемые выходные дни по уходу за ребёнком-инвалидом и в этот период заболел и оформил себе больничный. В этом случае неиспользованные выходные во время больничного можно перенести после завершения действия листка нетрудоспособности. При этом новый график оплачиваемых выходных сотрудник должен согласовать с работодателем.
Согласно федеральным законам, каждый выходной оплачивается в размере среднего заработка. Шушкова отметила, что выходные сотруднику оплачивает непосредственно работодатель. Затем руководство предприятия в качестве юрлица обращается в территориальное отделение социального фонда России с просьбой возместить расходы. Выплату на свой счёт юрлицо получает в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.
Дополнительные оплачиваемые выходные, которые предоставляются по новым правилам, исчисляются в днях, которые для родителя являются рабочими и не включают в себя дни, которые являются выходными. При этом работнику положены дополнительные выходные в каждом календарном месяце независимо от того, с какой даты он начинает их использовать. Единственное условие — выходные дни должны быть согласованы с работодателем.
Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами предоставляются только до момента достижения ребёнком 18 лет.
Один из родителей может брать по четыре дополнительных выходных, либо накопить 24 дня и использовать их один раз в год. При этом выходные не могут быть перенесены на следующий год. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами родитель может использовать в течение текущего года.
Напомним, федеральным льготникам, которые имеют право на ежемесячную выплату, в ближайшее время нужно определиться, в какой форме они хотят получать набор социальных услуг в следующем году: в денежном эквиваленте или в натуральном виде. Заявление нужно подать до 1 октября. Подробнее также ранее сообщили в региональном отделении Соцфонда.
К числу федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов; участники ликвидации чернобыльской аварии, а также граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.