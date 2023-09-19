На проблемной аллее в Белгороде появятся розы, вербена и лаванда

На бульваре Первого салюта в Белгороде высадят 3720 роз

Сотрудники Белгорблагоустройства уже приступили к высадке роз на бульваре Первого салюта. Следующей весной на аллее также появятся вербена и лаванда. Об этом сообщили в городской администрации.