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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:30

Розы

На проблемной аллее в Белгороде появятся розы, вербена и лаванда

19 сентября 2023, 14:24
Фото: 1MI
Розы

На бульваре Первого салюта в Белгороде высадят 3720 роз

Сотрудники Белгорблагоустройства уже приступили к высадке роз на бульваре Первого салюта. Следующей весной на аллее также появятся вербена и лаванда. Об этом сообщили в городской администрации.

На Харгоре в Белгороде с понедельника, 18 сентября, началась высадка роз, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода. Жители часто обращались в администрацию с просьбой высадить цветы на бульваре Первого салюта.

На участке порядка 930 квадратных метров планируется высадить 3720 роз. Раскроются бутоны уже следующим летом.

Белгорблагоустройство на этом же участке планирует высадить 3180 вербен и более 2000 кустов лаванды. Сажать цветы коммунальщики начнут уже весной 2024 года.

Ранее жители Харгоры жаловались на состояние аллеи роз на бульваре Первого салюта. Сообщалось, что некоторые белгородцы даже выкапывали оставшиеся цветы из клумб.

В городской администрации пообещали, что наведут порядок на аллее до 22 июля, однако дело сдвинулось с мёртвой точки только вчера — 18 сентября

Высадка цветов
Видео: управление "Белгорблагоустройство"
Гладков: В Белгороде очень много клумб, которым требуется уход
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