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Земельный участок

Многодетным семьям белгородских военных могут предоставить земельные участки

19 сентября 2023, 12:57
Фото: 1MI
Земельный участок
В облдуму внесли предложения по изменению регионального закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям. В случае принятия законопроекта участки могут выдавать бесплатно семьям военнослужащих, где воспитывается трое и более детей.
Сюжет
Облдума

В Белгородской области семьям военнослужащих, у которых трое и более детей, могут начать предоставлять земельные участки. Соответствующее предложение внесли в облдуму. Согласно законопроекту, региональный закон о предоставлении участков многодетным могут дополнить ещё одной статьёй.

Депутаты предлагают уточнить условия предоставления земельных участков гражданам из числа военнослужащих, имеющим трёх и более детей. Поправки в закон в случае принятия будут распространяться не только на участников спецоперации, но и на ветеранов боевых действий.

Указанные граждане, согласно законопроекту, могут встать на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких условий.

Предлагается предоставлять участки, если военнослужащий и его семья зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области. И ещё необходимо, чтобы общая площадь жилого помещения на одного члена семьи служащего была меньше учётной нормы.

В последнем пункте предлагается установить ограничения. Если военный или члены его семьи предприняли какие-либо действия, из-за которых площадь жилого помещения стала меньше нормы, то ставить их на учёт будут не ранее чем через пять лет после такого рода действий.

Напомним, накануне стало известно о расширении форм поддержки белгородских военнослужащих. Помощь предлагают расширить на сотрудников Росгвардии, погранслужбы, других войск и специальных силовых структур, а не только мобилизованных. Аналогично и с членами ЧВК.

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#Белгородская область#Законопроект#Многодетные семьи#Облдума#Земельный участок#Военнослужащие#Белгород#Наталья Корявых
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