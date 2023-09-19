Многодетным семьям белгородских военных могут предоставить земельные участки

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Белгородской области семьям военнослужащих, у которых трое и более детей, могут начать предоставлять земельные участки. Соответствующее предложение внесли в облдуму. Согласно законопроекту, региональный закон о предоставлении участков многодетным могут дополнить ещё одной статьёй.
Депутаты предлагают уточнить условия предоставления земельных участков гражданам из числа военнослужащих, имеющим трёх и более детей. Поправки в закон в случае принятия будут распространяться не только на участников спецоперации, но и на ветеранов боевых действий.
Указанные граждане, согласно законопроекту, могут встать на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких условий.
Предлагается предоставлять участки, если военнослужащий и его семья зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области. И ещё необходимо, чтобы общая площадь жилого помещения на одного члена семьи служащего была меньше учётной нормы.
В последнем пункте предлагается установить ограничения. Если военный или члены его семьи предприняли какие-либо действия, из-за которых площадь жилого помещения стала меньше нормы, то ставить их на учёт будут не ранее чем через пять лет после такого рода действий.
Напомним, накануне стало известно о расширении форм поддержки белгородских военнослужащих. Помощь предлагают расширить на сотрудников Росгвардии, погранслужбы, других войск и специальных силовых структур, а не только мобилизованных. Аналогично и с членами ЧВК.