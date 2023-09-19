Минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
В региональном минтрансе рассказали что будет с маршрутом №120 в Белгороде. Для жителей Гринёвки нашли замену этому маршруту.
Дело в том, что с 1 января 2024 года вступят в силу изменения схемы движения автобусов №120 в Белгородской агломерации. Сейчас его маршрут пролегает от Гринёвки до Дубового через улицу Щорса, но со следующего года автобус будет ездить через проспект Ватутина.
Данный маршрут решили заменить автобусами № 117, 117У, 117Т. Правда, от белгородцев поступило как минимум 259 жалоб на общественный транспорт. Это касается в том числе 120-го маршрута. Тогда же глава минтранса Сергей Евтушенко объяснил, что это необходимо для «уменьшения задвоения маршрутов по проспекту Богдана Хмельницкого».
На текущий момент, по информации ведомства, путь следования автобуса №120 «Гринёвка — Дубовое» практически полностью совпадает с путём следования маршрута №111У «Шопино — Дубовое». Более того, 35% пассажиров выходят в центре, ещё 60% — на Харгоре, лишь 2% доезжают до Дубового. Чиновники пришли к выводу, что маршрут №120 в таком виде неэффективен.
В минтрансе привели сразу несколько доводов по поводу изменений. Во-первых, предлагается продлить пути следования маршрутов №117, 117У, 117Т от ОРП «Энергомаш» до остановки «Общежитие». Это необходимо для обеспечения беспересадочного проезда жителей Гринёвки в центр и на Харгору.
Во-вторых, изменения должны положительно повлиять не только на удобство жителей Гринёвки, но и Тавровского сельского поселения. По мнению властей, им станет проще добираться до мест работы и учёбы в северной части Белгорода.
В-третьих, семейство 117-х маршрутов решили обслуживать автобусами малого класса. С Гринёвки ежедневно планируется выполнять 54 рейса, из Таврово — 51 рейс. Интервал движения в наиболее оживлённые часы составит 15 минут.
В четвёртых, для жителей Гринёвки всё ещё будут доступны маршруты №12 «Рынок „Салют“ — Привольная», №26 «Оптовый рынок — Есенина», №32 «Гринёвка — Горького», №33 «Гринёвка — Королёва — бульвар Юности».
В минтрансе заявили, что автобусы №120 полностью поменяют свой путь следования. Как сообщается, не изменится только конечная остановка — Дубовое. Из пригородного посёлка автобус будет ехать по проспекту Ватутина, улицам Губкина, Костюкова (мимо БГТУ им. Шухова), по Новому мосту до ж/д вокзала, а затем по Белгородскому проспекту, улицам Попова и Мичурина до КАЦИ.
Жители частного сектора на улицах Садовой, Лесной и в переулке 3-м Садовом смогут доехать до улицы Щорса и Богданки с пересадкой на автобусы №111У. При этом дополнительную плату с них взимать не будут.
В ведомстве пояснили, что схема движения, построенная таким образом, решит сразу несколько задач. Маршрут теперь сможет обслуживать жителей улицы Мичурина и работников расположенных там предприятий. Общественный транспорт на указанном участке не ходил много лет, и это создавало неудобства.
Также маршрут задействует Новый мост. Это снизит нагрузку на главный транспортный коридор города и расширит возможности маршрутной сети.
Правда, к последнему утверждению чиновников есть вопросы. Дело в том, что на мосту в часы пик зачастую можно встать в пробку. Подробнее об этом — в нашем материале. И, к слову, белгородцы жаловались на постоянные заторы по вечерам на Новом мосту. Горожане попросили обустроить там велодорожку.
Напомним, в планах у властей — модернизация на проспекте Ватутина.