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Автобус

Минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы

19 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Автобус

Минтранс ответил на жалобы белгородцев по поводу маршрута № 120

В областном ведомстве рассказали о том, что для жителей Гринёвки нашли замену маршруту №120. Теперь чиновники предлагают продлить пути следования маршрутов №117, 117У, 117Т. Именно на них планировали заменить 120-й автобус.

В региональном минтрансе рассказали что будет с маршрутом №120 в Белгороде. Для жителей Гринёвки нашли замену этому маршруту.

Дело в том, что с 1 января 2024 года вступят в силу изменения схемы движения автобусов №120 в Белгородской агломерации. Сейчас его маршрут пролегает от Гринёвки до Дубового через улицу Щорса, но со следующего года автобус будет ездить через проспект Ватутина.

Данный маршрут решили заменить автобусами № 117, 117У, 117Т. Правда, от белгородцев поступило как минимум 259 жалоб на общественный транспорт. Это касается в том числе 120-го маршрута. Тогда же глава минтранса Сергей Евтушенко объяснил, что это необходимо для «уменьшения задвоения маршрутов по проспекту Богдана Хмельницкого».

Что происходит с маршрутом №120?

На текущий момент, по информации ведомства, путь следования автобуса №120 «Гринёвка — Дубовое» практически полностью совпадает с путём следования маршрута №111У «Шопино — Дубовое». Более того, 35% пассажиров выходят в центре, ещё 60% — на Харгоре, лишь 2% доезжают до Дубового. Чиновники пришли к выводу, что маршрут №120 в таком виде неэффективен.

Что предлагают изменить?

В минтрансе привели сразу несколько доводов по поводу изменений. Во-первых, предлагается продлить пути следования маршрутов №117, 117У, 117Т от ОРП «Энергомаш» до остановки «Общежитие». Это необходимо для обеспечения беспересадочного проезда жителей Гринёвки в центр и на Харгору.

Во-вторых, изменения должны положительно повлиять не только на удобство жителей Гринёвки, но и Тавровского сельского поселения. По мнению властей, им станет проще добираться до мест работы и учёбы в северной части Белгорода.

В-третьих, семейство 117-х маршрутов решили обслуживать автобусами малого класса. С Гринёвки ежедневно планируется выполнять 54 рейса, из Таврово — 51 рейс. Интервал движения в наиболее оживлённые часы составит 15 минут.

В четвёртых, для жителей Гринёвки всё ещё будут доступны маршруты №12 «Рынок „Салют“ — Привольная», №26 «Оптовый рынок — Есенина», №32 «Гринёвка — Горького», №33 «Гринёвка — Королёва — бульвар Юности».

Что станет с маршрутом №120?

В минтрансе заявили, что автобусы №120 полностью поменяют свой путь следования. Как сообщается, не изменится только конечная остановка — Дубовое. Из пригородного посёлка автобус будет ехать по проспекту Ватутина, улицам Губкина, Костюкова (мимо БГТУ им. Шухова), по Новому мосту до ж/д вокзала, а затем по Белгородскому проспекту, улицам Попова и Мичурина до КАЦИ.

Жители частного сектора на улицах Садовой, Лесной и в переулке 3-м Садовом смогут доехать до улицы Щорса и Богданки с пересадкой на автобусы №111У. При этом дополнительную плату с них взимать не будут.

Зачем это нужно?

В ведомстве пояснили, что схема движения, построенная таким образом, решит сразу несколько задач. Маршрут теперь сможет обслуживать жителей улицы Мичурина и работников расположенных там предприятий. Общественный транспорт на указанном участке не ходил много лет, и это создавало неудобства.

Также маршрут задействует Новый мост. Это снизит нагрузку на главный транспортный коридор города и расширит возможности маршрутной сети.

Правда, к последнему утверждению чиновников есть вопросы. Дело в том, что на мосту в часы пик зачастую можно встать в пробку. Подробнее об этом — в нашем материале. И, к слову, белгородцы жаловались на постоянные заторы по вечерам на Новом мосту. Горожане попросили обустроить там велодорожку.

Напомним, в планах у властей — модернизация на проспекте Ватутина.

Вместо Щорса по пр. Ватутина: в Белгороде кардинально изменится маршрут автобуса №120
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#Белгородская область#Минтранс#Автобус#Маршрут#Изменения#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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