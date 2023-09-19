Минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы

Правда, к последнему утверждению чиновников есть вопросы. Дело в том, что на мосту в часы пик зачастую можно встать в пробку. Подробнее об этом — в нашем материале. И, к слову, белгородцы жаловались на постоянные заторы по вечерам на Новом мосту. Горожане попросили обустроить там велодорожку.