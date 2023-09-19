«Местечко так себе»: какие школы белгородцы внесли в чёрный список

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Журналисты Бел.Ру изучили отзывы людей в сервисе 2GIS и собрали воедино 10 школ, у которых оценки не превышают 3 балла. Стоит отметить, что часть отзывов опубликованы не только в текущем году. Плюс на объективности оценки может сказаться удалённое обучение на протяжении долгого времени, а во многих школах сделали или проводят капитальный ремонт, после чего обучаться в них явно станет комфортнее.
Адрес: улица Костюкова, 20
Оценка — 1 балл
Как написала пользователь Рина Бычкова, в данной школе компетенция преподавательского состава оставляет желать лучшего.
Руководство школы бездарно. Ощущение, что преподаватели приходят на работу просто, чтобы «отбыть часы», мало кто заинтересован действительно дать знания. Некоторые учителя практикуют унижение учеников, часто делая это при всём классе. Директора других школ отзываются о данной школе тоже не лучшим образом.
Рина Бычкова
А Настя Кравченко добавила, что в данном учебном учреждении лишь некоторые учителя достойны похвалы и уважения.
Адрес: улица Репина, 3а
Оценка — 1 балл
По мнению Ele onora, в школу невозможно было дозвониться, поскольку ни один номер не отвечал. Отзыв о такой же проблеме оставил и Александр Александровский. Об образовании и педагогов комментариев нет.
Адрес: улица Щорса, 11
Оценка — 1 балл
Отзыв о школе оставил пользователь под ником «Что имя?». Он написал, что «местечко так себе, ни о чём». А Станислав Барков оставил отзыв следующего содержания: «11 лет уничтожения психики и личности, спасибо, что вообще не убили».
Адрес: улица 60 лет Октября, 4
Оценка — 1 балл
В своём отзыве Татьяна Жевнова написала конкретно об учителе в данной школе.
Отношение к моему ребёнку было отвратительное. Слава Богу, что мы ушли. Несправедливые оценки, оскорбление, психологическое давление на детей, из-за неё ребёнок отказывался ходить в школу, приходил в слезах, не обращала внимания на конфликты детей и не хотела их решать.
Татьяна Жевнова
Адрес: улица Привольная, 16
Оценка — 2 балла
Как отметил Dimitrov Dark, руководство школы хамское, «оно не соответствует профессиональным качествам!». А пользователь Анна Мальцева добавила, что директор грубая и невоспитанная женщина, «очень неприятно с ней общаться».
Адрес: улица Преображенская, 14
Оценка — 2,2 балла
Пользователь Seledka Sesquiquadrate написала, что данная школа, а особенно туалеты, ужасная.
Ужасные туалеты, в них нет дверок, в одном из них дыра в двери! В столовой дают холодные, невкусные блюда!
Seledka Sesquiquadrate
Про ужасные туалеты в учебном заведении написал и человек с ником «Oooooo Oooo».
Адрес: улица Королёва, 22
Оценка — 2,3 балла
По мнению Kurama1, в школе ужасное обучение, «плохо кормят и бегают насекомые». А Alex Jigaloff1 добавил (в 2019 году), что в учебном заведении нет продлёнки и детей некуда деть после школы.
Адрес: улица Преображенская, 98
Оценка — 2,5 балла
Как написал про школу Роман Иванов — «это тюряга», а пользователь Митз добавил: «Лютейшая школа, писать про кого-то не буду».
Адрес: улица Некрасова, 38а
Оценка — 3 балла
Отзывов о данной школе мало. Но вот, что написал Дмитрий Гессер1: «В школе бардак, учителя злые». А вот Ирина Манучарян1 отметила, что данная школа хорошая.
Адрес: проспект Славы, 69
Оценка — 3 балла
А про данное учебное заведение высказался Penguin Penguin27. Вот, что написал пользователь:
«Отвратительная школа — внешне всё красиво, ремонт и т. д. А вот учителя ужасные. Детей гнобят на их глазах, а они делают вид, что ничего не замечают. Ещё и сами начинают унижать школьников при всём классе».
Таким образом, судя по отзывам, часть претензий имеют достаточно субъективный характер и часто требуют дополнительной проверки. А вот состояние туалетов и ответы по номерам телефонов руководители общеобразовательных организаций исправить в состоянии.
Напомним, на территории Белгородской области с 1 сентября текущего года работают 299 школ. В них обучаются около 99 тысяч детей. При этом очно-дистанционно работают 133 школы. Их посещают 74,6 тыс. человек. Полностью на дистанте 92 школы (13 тыс. учащихся), а полностью очно — 73 школы (11 тыс. учащихся), что составляет 24,4%.
В один поток работает 206 школ, 62 — в два потока и 31 школа — в три потока.