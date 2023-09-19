«Местечко так себе»: какие школы белгородцы внесли в чёрный список

Журналисты Бел.Ру изучили отзывы людей в сервисе 2GIS и собрали воедино 10 школ, у которых оценки не превышают 3 балла. Стоит отметить, что часть отзывов опубликованы не только в текущем году. Плюс на объективности оценки может сказаться удалённое обучение на протяжении долгого времени, а во многих школах сделали или проводят капитальный ремонт, после чего обучаться в них явно станет комфортнее.