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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Белгородские власти готовятся к новым выплатам участникам СВО

Когда и куда писать заявление на выплату участникам СВО в Белгородской области?

19 сентября 2023, 18:11
Фото: 1MI

Белгородские власти готовятся к новым выплатам участникам СВО

19 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямой эфир и рассказал, когда власти готовы будут принимать заявления на выплату 100 тыс. рублей участникам СВО.
Сюжет
СВО

Местная жительница поинтересовалась у главы региона, когда и куда нужно писать заявление, чтобы получить новую выплату в размере 100 тыс. рублей участникам СВО, о которой глава региона объявил 18 сентября.

Вячеслав Гладков ответил, что писать заявление пока не нужно, так как ещё не вышли нормативно-правовые акты, согласно которым будут начисляться деньги. И попросил подождать неделю, чтобы избежать кривотолков и обид, когда люди пишут заявления, а им отказывают в выплатах.

Я надеюсь, что на следующей неделе мы их уже опубликуем, и тогда вы, если подходите под все категории, заявление напишете. Надеюсь, что документ обеспечит равную доступность к той помощи, которую оказывает наш регион.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, до 1 ноября главы администраций всех районов Белгородской области должны завершить подомовой обход семей участников специальной военной операции, чтобы проверить, в каких условиях они живут. В случае необходимости власти окажут им посильную помощь.

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#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Участник СВО#Милена Фишер
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