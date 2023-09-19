Когда и куда писать заявление на выплату участникам СВО в Белгородской области?

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Местная жительница поинтересовалась у главы региона, когда и куда нужно писать заявление, чтобы получить новую выплату в размере 100 тыс. рублей участникам СВО, о которой глава региона объявил 18 сентября.
Вячеслав Гладков ответил, что писать заявление пока не нужно, так как ещё не вышли нормативно-правовые акты, согласно которым будут начисляться деньги. И попросил подождать неделю, чтобы избежать кривотолков и обид, когда люди пишут заявления, а им отказывают в выплатах.
Я надеюсь, что на следующей неделе мы их уже опубликуем, и тогда вы, если подходите под все категории, заявление напишете. Надеюсь, что документ обеспечит равную доступность к той помощи, которую оказывает наш регион.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, до 1 ноября главы администраций всех районов Белгородской области должны завершить подомовой обход семей участников специальной военной операции, чтобы проверить, в каких условиях они живут. В случае необходимости власти окажут им посильную помощь.