Когда и куда писать заявление на выплату участникам СВО в Белгородской области?

Вячеслав Гладков ответил, что писать заявление пока не нужно, так как ещё не вышли нормативно-правовые акты, согласно которым будут начисляться деньги. И попросил подождать неделю, чтобы избежать кривотолков и обид, когда люди пишут заявления, а им отказывают в выплатах.