Губернатор объяснил, с чем связана штормовая опасность в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
19 сентября жители Белгородской области получили СМС-оповещения от РСЧС с предупреждением о повышенной пожарной опасности в одном из муниципалитетов. Пятый класс опасности присвоили Новооскольскому горокругу. Почему именно там?
Это тот муниципалитет, на территории которого меньше всего за последнее время выпало осадков. Сухая земля, сухая растительность и высокая опасность возгораний. Нужно воздержаться от возведения огня, внимательно смотреть, если кто курит — это очень опасно для природы и жилых построек.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Если вы увидели где-либо возгорание, незамедлительно сообщайте в 112. Это касается не только жителей Нового Оскола и округа, а всех белгородцев. У нас тоже давно не было дождей.