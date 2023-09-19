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Published Сегодня, 20:03

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Губернатор объяснил, с чем связана штормовая опасность в Белгородской области

Губернатор объяснил, с чем связана штормовая опасность в Белгородской области

19 сентября 2023, 20:03
Фото: 1MI
Не все белгородцы поняли, почему именно в Новооскольском округе сегодня объявили пятый класс пожарной опасности. Спросили об этом, конечно же, Вячеслава Гладкова.

19 сентября жители Белгородской области получили СМС-оповещения от РСЧС с предупреждением о повышенной пожарной опасности в одном из муниципалитетов. Пятый класс опасности присвоили Новооскольскому горокругу. Почему именно там?

Это тот муниципалитет, на территории которого меньше всего за последнее время выпало осадков. Сухая земля, сухая растительность и высокая опасность возгораний. Нужно воздержаться от возведения огня, внимательно смотреть, если кто курит — это очень опасно для природы и жилых построек.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Если вы увидели где-либо возгорание, незамедлительно сообщайте в 112. Это касается не только жителей Нового Оскола и округа, а всех белгородцев. У нас тоже давно не было дождей.

Штормовое предупреждение объявили в Белгородской области
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#Белгородская область#Пожарная безопасность#Белгород#Вячеслав Гладков#Засуха#Новооскольский горокруг#РСЧС#Милена Фишер
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