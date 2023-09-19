Гладков отреагировал на петицию о включении сирен в Белгородской области

Жительница Шебекинского округа создала петицию об усовершенствовании системы оповещения в Белгородской области. Женщина попросила властей сообщать с помощью сирены не только об обстрелах, но и заходах ДРГ, чтобы жители узнавали об этом не через соцсети. На утро 19 сентября петицию подписали более 25 тыс. человек