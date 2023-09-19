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Гладков отреагировал на петицию о включении сирен в Белгородской области

Гладков отреагировал на петицию о включении сирен в Белгородской области

19 сентября 2023, 19:35
Фото: Bel.ru
Петиция направлена на ощущение безопасности белгородцами. Губернатор рассказал, что он думает по поводу усовершенствования системы оповещения в регионе.
Сюжет
СВО

Жительница Шебекинского округа создала петицию об усовершенствовании системы оповещения в Белгородской области. Женщина попросила властей сообщать с помощью сирены не только об обстрелах, но и заходах ДРГ, чтобы жители узнавали об этом не через соцсети. На утро 19 сентября петицию подписали более 25 тыс. человек

«Хотелось бы, чтобы сирена работала в каждом уголке региона. Тогда мы будем чувствовать себя в большей безопасности. Враг становится всё более коварным», — написала Елена губернатору.

Вячеслав Гладков согласился с белгородкой. Он сообщил, что этому вопросу уделяется постоянное внимание в регионе, проводятся тренировки системы оповещения.

Закупка и установка продолжаются. Например, в Валуйском округе в разы увеличено количество систем оповещения, потому что ситуация крайне напряжённая. Обязательно после проведём дополнительные учения и, если этого будет недостаточно по заключению специалистов и мнению жителей, продолжим работу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородцы просят включать сирены при заходе ДРГ
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#Белгородская область#Петиция#Система оповещения#Белгород#Вячеслав Гладков#Сирена#СВО#Милена Фишер
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