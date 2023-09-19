Фрукты и мясо, топливо и иномарки: что подорожало в Белгородской области

Уровень инфляции в Белгородской области оказался ниже общероссийского

Инфляция в Белгородской области остаётся ниже, чем в ЦФО и по России в целом. Тем не менее её уровень в августе вырос до 4,37%. С чем это связано, рассказали в Центробанке.