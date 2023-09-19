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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

Уровень инфляции в Белгородской области оказался ниже общероссийского

Фрукты и мясо, топливо и иномарки: что подорожало в Белгородской области

19 сентября 2023, 11:37
Фото: 1MI

Уровень инфляции в Белгородской области оказался ниже общероссийского

Инфляция в Белгородской области остаётся ниже, чем в ЦФО и по России в целом. Тем не менее её уровень в августе вырос до 4,37%. С чем это связано, рассказали в Центробанке.

Уровень инфляции в Белгородской области в августе вырос до 4,37% после 4,08% в июле. Несмотря на это, показатель в регионе остаётся ниже, чем в ЦФО и по России в целом.

Как уточнили в ЦБ, рост годовой инфляции обусловлен ослаблением рубля, ростом спроса на непродовольственные товары, увеличением оптовых цен на топливо. Также выросла стоимость поставок импортных фруктов. Кроме того, из-за низкой сравнительной базы прошлого года теперь, напротив, дороже стали яблоки, груши и лимоны. Ещё наблюдается рост цен на мясо и птицу.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 3,39%. Дороже стали топливо, иномарки. Замедлилось снижение цен на смартфоны и телевизоры.

По данным регулятора, годовой темп прироста цен в сфере услуг в Белгородской области в августе снизился до до 7,51% после 9,56% месяцем ранее.

Напомним, ранее ЦБ решил повысить ключевую ставку до 13% годовых. Соответствующее решение приняли в связи с тем, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким.

ЦБ решил повысить ключевую ставку до 13% годовых
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