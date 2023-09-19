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Published Сегодня, 06:46

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Подожжённая конструкция "Z" на Харгоре

«Фонарь»: поджигателя буквы Z в Белгороде нашли

19 сентября 2023, 06:46
Фото: Telegram-канал "Блэтгород"
Подожжённая конструкция "Z" на Харгоре
Об этом изданию сообщил собственный источник. Поджог ранее попал на камеры видеонаблюдения. Мэр заверил, что правоохранители изучат запись.

Как сообщает издание, в Белгороде установили личность поджигателя конструкции в виде буквы Z рядом с конгресс-отелем «Амакс» на Харгоре. Подробности пока не известны.

Поджог произошёл в воскресенье вечером, 17 сентября. Ранее в Сети появилось видео, на которое попал момент происшествия.

По информации мэра Валентина Демидова, запись с камер видеонаблюдения передали сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что конструкция не получила сильных повреждений и уже в скором времени будет восстановлена.

Видео с моментом поджога буквы Z в Белгороде появилось в Сети
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