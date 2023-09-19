«Фонарь»: поджигателя буквы Z в Белгороде нашли

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Как сообщает издание, в Белгороде установили личность поджигателя конструкции в виде буквы Z рядом с конгресс-отелем «Амакс» на Харгоре. Подробности пока не известны.
Поджог произошёл в воскресенье вечером, 17 сентября. Ранее в Сети появилось видео, на которое попал момент происшествия.
По информации мэра Валентина Демидова, запись с камер видеонаблюдения передали сотрудникам правоохранительных органов.
Известно, что конструкция не получила сильных повреждений и уже в скором времени будет восстановлена.