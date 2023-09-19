Экс-работник белгородского минстроя подал в суд из-за невыплаты премии ко Дню России

Узнав об этом, сотрудник обратился в областную прокуратуру. Прокуроры выяснили, что на момент выплаты премии житель региона всё ещё состоял в трудовых отношениях с министерством и обязан был получить выплату. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей.