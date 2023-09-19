Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Премия

Экс-работник белгородского минстроя подал в суд из-за невыплаты премии ко Дню России

19 сентября 2023, 07:06
Фото: 1MI
Премия
В министерстве строительства Белгородской области сотрудникам выплатили премию в честь Дня России в размере 35 тысяч рублей. Деньги пришли всем, кроме находившегося в отпуске белгородца, который затем планировал уволиться. Подробности произошедшего рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудник регионального министерства строительства был в отпуске с последующим увольнением. В это же время начальство решило выплатить всем сотрудникам премии в честь Дня России. Деньги в итоге получили все, кроме находившегося в отпуске белгородца.

Узнав об этом, сотрудник обратился в областную прокуратуру. Прокуроры выяснили, что на момент выплаты премии житель региона всё ещё состоял в трудовых отношениях с министерством и обязан был получить выплату. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал. Однако Белгородский областной суд по итогам рассмотрения апелляции отменил решение и удовлетворил требования экс-работника.

ОПГ в Белгородской области будут судить за кражу зерна
Узнать подробнее
Читайте также:
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру ДемидовуИзбивших охранника белгородских подростков будут судитьСуд возобновил дело по иску к компании «Сосновый бор» о взыскании 8,4 млн руб. ущерба
#Белгородская область#Прокуратура#Премия#Минстрой#Новости Белгорода#Прокурор#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Руководитель белгородского Фонда ОМС прокомментировала сбор денег на своей странице
Сегодня, 07:39
Связи и угрозы: белгородцы пишут массовые жалобы на заведующую детским садом № 20
Вчера, 12:47
«Смысла в этом стоянии нет»: белгородку возмутило утреннее дежурство учителей у дорог
Вчера, 13:57
«Фонарь»: поджигателя буквы Z в Белгороде нашли
Сегодня, 06:46
Бывшую начальницу белгородского отдела миграции накажут из-за иностранцев-нелегалов
Сегодня, 07:27