Экс-работник белгородского минстроя подал в суд из-за невыплаты премии ко Дню России

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Сотрудник регионального министерства строительства был в отпуске с последующим увольнением. В это же время начальство решило выплатить всем сотрудникам премии в честь Дня России. Деньги в итоге получили все, кроме находившегося в отпуске белгородца.
Узнав об этом, сотрудник обратился в областную прокуратуру. Прокуроры выяснили, что на момент выплаты премии житель региона всё ещё состоял в трудовых отношениях с министерством и обязан был получить выплату. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал. Однако Белгородский областной суд по итогам рассмотрения апелляции отменил решение и удовлетворил требования экс-работника.