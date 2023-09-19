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Два чиновника в Белгороде попались на крупной взятке от строительной фирмы

Два чиновника в Белгороде попались на крупной взятке от строительной фирмы

19 сентября 2023, 16:48
Фото: 1MI
Инспектора Контрольно-счётной палаты Белгородской области и сотрудника регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ обвинили в получении взятки в размере 2,3 млн рублей. За эти деньги они должны были молчать о нарушениях при проведении капремонта дома, сообщает СУ СКР.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ 14 сентября 2023 года. Госслужащих подозревают в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора строительной организации, которая проводила капремонт многоквартирного дома в Белгородской области. За эти деньги он попросил их молчать о незаконном расходовании бюджетных средств при ремонте здания. Где именно оно находится, правоохранители не уточнили.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело, обвинение им уже предъявили, ведётся следствие.

Напомним, экс-главу управления капитального строительства Корочанского района Белгородской области тоже подозревают в получении взятки. Незаконное вознаграждение она якобы получила в виде телефона и часов общей стоимостью около 140 тыс. рублей.

Экс-главу районного УКСа в Белгородской области подозревают в получении взятки
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#Обвинение#Преступление#Белгород#Взяточничество#Следком#Милена Фишер
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