Два чиновника в Белгороде попались на крупной взятке от строительной фирмы

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ 14 сентября 2023 года. Госслужащих подозревают в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора строительной организации, которая проводила капремонт многоквартирного дома в Белгородской области. За эти деньги он попросил их молчать о незаконном расходовании бюджетных средств при ремонте здания. Где именно оно находится, правоохранители не уточнили.