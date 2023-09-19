Два чиновника в Белгороде попались на крупной взятке от строительной фирмы

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Преступление раскрыли сотрудники ФСБ 14 сентября 2023 года. Госслужащих подозревают в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора строительной организации, которая проводила капремонт многоквартирного дома в Белгородской области. За эти деньги он попросил их молчать о незаконном расходовании бюджетных средств при ремонте здания. Где именно оно находится, правоохранители не уточнили.
В отношении чиновников возбуждено уголовное дело, обвинение им уже предъявили, ведётся следствие.
Напомним, экс-главу управления капитального строительства Корочанского района Белгородской области тоже подозревают в получении взятки. Незаконное вознаграждение она якобы получила в виде телефона и часов общей стоимостью около 140 тыс. рублей.