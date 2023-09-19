Депутаты Белгородского горсовета выбрали заместителя председателя

В бюллетени внесли двух кандидатов — Максима Палесику и Артёма Зотова. Голосование проходило тайно. По итогам из 36 бюллетеней четыре оказались недействительны. Голоса избранников народа распределились следующим образом: Палесика набрал 29 голосов, а Зотов — три.