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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Депутаты Белгородского горсовета выбрали заместителя председателя

Депутаты Белгородского горсовета выбрали заместителя председателя

19 сентября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Свои голоса избранники народа отдавали за двух кандидатов. Из 36 бюллетеней четыре оказались недействительны.
Сюжет
Выборы

В ходе первой сессии Белгородского горсовета седьмого созыва депутаты выбрали заместителя председателя горсовета, который будет осуществлять свои полномочия без отрыва от основной деятельности.

В бюллетени внесли двух кандидатов — Максима Палесику и Артёма Зотова. Голосование проходило тайно. По итогам из 36 бюллетеней четыре оказались недействительны. Голоса избранников народа распределились следующим образом: Палесика набрал 29 голосов, а Зотов — три.

Напомним, председателем Белгородского городского совета нового созыва вновь стал Вадим Радченко. Он получил 34 голоса.

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#Город#Выборы#Депутаты#Горсовет#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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