Депутаты Белгородского горсовета выбрали заместителя председателя

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В ходе первой сессии Белгородского горсовета седьмого созыва депутаты выбрали заместителя председателя горсовета, который будет осуществлять свои полномочия без отрыва от основной деятельности.
В бюллетени внесли двух кандидатов — Максима Палесику и Артёма Зотова. Голосование проходило тайно. По итогам из 36 бюллетеней четыре оказались недействительны. Голоса избранников народа распределились следующим образом: Палесика набрал 29 голосов, а Зотов — три.
Напомним, председателем Белгородского городского совета нового созыва вновь стал Вадим Радченко. Он получил 34 голоса.