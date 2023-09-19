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Аварийное жильё

Более 400 человек в Белгороде живут в признанных аварийными домах

19 сентября 2023, 14:37
Фото: 1MI
Аварийное жильё
На сегодняшний день в городе 17 многоквартирных домов, которые признали аварийными. Данные «Открытому Белгороду» предоставили в городской администрации.

Журналисты выяснили, сколько на территории Белгорода есть аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов. Всего в городе насчитывается 17 таких МКД. В их число входят дома:

  • №21 на Гражданском проспекте;
  • №53, 57а, 99, 101а на проспекте Славы;
  • №28, 36 на улице Нагорная;
  • №6, 14, 26а/24 на Свято-Троицком бульваре;
  • №3, 7 на улице 50-летия Белгородской области;
  • №112 на Белгородском проспекте;
  • №56 на проспекте Богдана Хмельницкого;
  • №16 на улице Михайловское шоссе;
  • №16 на улице Николая Чумичова;
  • №27 на улице Октябрьская.

Примечательно, что в них до сих пор проживают люди. Количество таких жителей достигает 428 человек.

В городской администрации отметили, что признаёт дома аварийными межведомственная комиссия. За последние пять лет в Белгороде расселили и снесли всего 12 домов.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Снос#Аварийные дома#Белгород#Александра Склярова
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