Более 400 человек в Белгороде живут в признанных аварийными домах

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Журналисты выяснили, сколько на территории Белгорода есть аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов. Всего в городе насчитывается 17 таких МКД. В их число входят дома:
Примечательно, что в них до сих пор проживают люди. Количество таких жителей достигает 428 человек.
В городской администрации отметили, что признаёт дома аварийными межведомственная комиссия. За последние пять лет в Белгороде расселили и снесли всего 12 домов.