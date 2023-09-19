Белгородцы в общежитии неделю живут бок о бок с трупом

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Жительница Белгорода сообщила, что на их этаже в общежитии умерла женщина. Труп обнаружили только спустя десять дней, когда по этажу распространился неприятный запах.
Однако мёртвая женщина всё ещё находится в своей комнате, потому что забрать её пока некому. Жители беспокоятся, что с началом отопительного сезона неприятный запах станет только сильнее.
У неё есть, как говорят, дочь, но её никто найти не может. Даже следователь. В комнате стоит ужасный запах, это всё сочится в общественный коридор.
пишет белгородка
Белгородцы сообщили, что уже обращались во многие инстанции, однако везде им говорят, что сделать ничего нельзя — комната приватизирована. Жители тем временем находятся на одном этаже с трупом с 12 сентября.
На обращение белгородки в комментариях ответил мэр Валентин Демидов. Он сообщил, что в общежитие направят специалистов.
Напомним, что в 2021 году белгородец убил своего соседа ножом и расчленил. Останки в квартире на улице Королёва в Белгороде пролежали несколько дней. Виновного посадили в тюрьму на 13 лет.
Квартира, где произошло убийство, стала домом для тараканов, которые на протяжении года перебирались к соседям. Глава Госжилнадзора по региону Михаил Бредихин ответил, что дезинсекцию в квартире могут провести только собственники или наниматели за свой счёт.