Белгородцы просят включать сирены при заходе ДРГ

Автором петиции стала жительница Шебекинского горокруга. Она рассказала, что жить здесь с маленькими детьми всё ещё страшно. Женщина просит власть также предупреждать жителей и о заходе диверсионной группы в округ или регион посредством систем оповещения, чтобы жители не узнавали об этом только в соцсетях.