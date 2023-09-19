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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Сирены

Белгородцы просят включать сирены при заходе ДРГ

19 сентября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Сирены
Жители региона уже сформировали соответствующую петицию. На момент написания заметки было собрано более 25 тыс. подписей. Ссылкой на петицию читатели поделились с редакцией Бел.Ру.
Сюжет
СВО

Жительница Белгородской области создала петицию об усовершенствовании системы оповещения по всему региону. Она отметила, что сирены работают, СМС-оповещения от РСЧС об обстрелах приходят, однако нужно, чтобы система работала ещё лучше.

Автором петиции стала жительница Шебекинского горокруга. Она рассказала, что жить здесь с маленькими детьми всё ещё страшно. Женщина просит власть также предупреждать жителей и о заходе диверсионной группы в округ или регион посредством систем оповещения, чтобы жители не узнавали об этом только в соцсетях.

Больше всего огорчает то, что наша система оповещения за почти два года СВО никак не усовершенствовалась. <…> Было бы отлично, если бы сирены включали не только на обстрелы, но и на заход ДРГ в область. Предупреждён, значит, вооружён.
пишет белгородка

На момент написания заметки петицию подписали более 25 тыс. человек, из них свыше 2 тыс. было собрано за сегодняшний день.

Напомним, что 17 сентября в Шебекино по ошибке сработала система оповещения. Глава округа Владимир Жданов сообщил, что прилёт был за пределами жилой застройки на территории промышленного предприятия, безопасности жителей ничего не угрожало.

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#Белгородская область#Петиция#Система оповещения#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#ДРГ#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Сирены
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