Белгородцы просят включать сирены при заходе ДРГ

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Жительница Белгородской области создала петицию об усовершенствовании системы оповещения по всему региону. Она отметила, что сирены работают, СМС-оповещения от РСЧС об обстрелах приходят, однако нужно, чтобы система работала ещё лучше.
Автором петиции стала жительница Шебекинского горокруга. Она рассказала, что жить здесь с маленькими детьми всё ещё страшно. Женщина просит власть также предупреждать жителей и о заходе диверсионной группы в округ или регион посредством систем оповещения, чтобы жители не узнавали об этом только в соцсетях.
Больше всего огорчает то, что наша система оповещения за почти два года СВО никак не усовершенствовалась. <…> Было бы отлично, если бы сирены включали не только на обстрелы, но и на заход ДРГ в область. Предупреждён, значит, вооружён.
пишет белгородка
На момент написания заметки петицию подписали более 25 тыс. человек, из них свыше 2 тыс. было собрано за сегодняшний день.
Напомним, что 17 сентября в Шебекино по ошибке сработала система оповещения. Глава округа Владимир Жданов сообщил, что прилёт был за пределами жилой застройки на территории промышленного предприятия, безопасности жителей ничего не угрожало.